Gigantyczne pieniądze dla polskich klubów. Tyle mogą zarobić za grę w europejskich pucharach

Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o wysokości planowanych przychodów z europejskich pucharów przez UEFA oraz premii finansowy, jakie otrzymają kluby za dotarcie do poszczególnych etapów rozgrywek. Łącznie do podziału będzie 3,5 mln euro.

Optymistyczny scenariusz. Miliony za grę w europejskich pucharach

W tym sezonie Polskę na arenie międzynarodowej reprezentować będą cztery zespoły: Lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin oraz Lechia Gdańsk. Kolejorz już we wtorek, 5 lipca rozpocznie swoją przygodę w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, czyli tych najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie. Rywalem mistrzów Polski w pierwszej rundzie będzie azerski Karabach Agdam. Wygranie tego dwumeczu oraz przejście kolejnych trzech etapów zapewni drużynie z Wielkopolski grę w fazie grupowej. To z kolei będzie oznaczało premię w wysokości blisko 16 milionów euro.

Natomiast w przypadku pozostałych trzech zespołów ta kwota będzie dużo mniejsza. Wynika to z tego, że rozwarstwienie finansowe między Champions League a pozostałymi europejskimi pucharami jest spore. Spowodowane jest to m.in. prestiżem Ligi Mistrzów i co za tym idzie z większą liczbą sponsorów. Jeśli Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk awansują do Ligi Konferencji Europy, zainkasują z tego tytułu „zaledwie” 2,94 miliona euro.

Ile minimalnie mogą zarobić polskie kluby za eliminacje?

Faza grupowa to jednak melodia przyszłości. Polskie drużyny od lat mają problem z zakwalifikowaniem się do tego etapu, dlatego też bardziej realnym scenariuszem jest to, że odpadną na wcześniejszych etapach. Łukasz Wachowski przedstawił w swoim raporcie kwoty, jakie otrzymają kluby po odpadnięciu w eliminacjach w danej rundzie. Jeśli sprawdzi się najbardziej pesymistyczny scenariusz, zakładający, że nasi reprezentanci odpadną już w pierwszym dwumeczu Portowcy oraz Lechiści zarobią po 150 tysięcy euro, ponieważ zaczynają od pierwszej rundy.

W przypadku ekipy prowadzonej przez Marka Papszuna byłoby to 350 tysięcy euro. Wicemistrzowie Polski bowiem zaczynają zmagania w Lidze Konferencji Europy od drugiego etapu eliminacji. Oznacza to, że właśnie tyle przynajmniej zainkasują. Oczywiście im dalej, tym można zarobić jeszcze więcej. Kwoty jednak się nie sumują.

Dla przykładu, jeśli Raków Częstochowa odpadłby w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy, otrzyma 750 tysięcy euro, a nie sumę za jeszcze poprzednie starcia.

Premie za odpadnięcie w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy:

I runda – 150 tys. euro

II runda – 350 tys. euro

III runda – 550 tys. euro

IV runda – 750 tys. euro

Ile zarobią kluby za zwycięstwa i remisy w fazie grupowej?

Największe szanse spośród polskich drużyn na grę w fazie grupowej jednego z europejskich pucharów ma oczywiście Lech Poznań. Warto wspomnieć, że w przypadku odpadnięcia w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów Kolejorz spadnie do Ligi Konferencji Europy. Wówczas będzie musiał pokonać w dwumeczu trzy kolejne zespoły, aby grać jesienią w trzecim w hierarchii europejskim pucharze.

Co więcej, kluby otrzymują od UEFA pieniądze również za osiągane wyniki w fazie grupowej. Za zwycięstwo w Lidze Mistrzów na konto drużyny wpłynie aż 2,8 miliona euro. Remis zaś wyceniany jest na 930 tysięcy euro. W Lidze Europy natomiast za każdą wygraną zespoły otrzymają 630 tysięcy euro, a za podzielenie się punktami z rywalem 210 tysięcy. Jeśli chodzi o Ligę Konferencji Europy, kwoty są zdecydowanie najmniejsze. Za triumf kluby zainkasują 500 tysięcy euro, a za remis 166 tysięcy euro.

Premie w Lidze Mistrzów:

Faza grupowa — 15,64 mln euro

1/16 finału — 9,6 mln euro

Ćwierćfinał — 10,6 mln euro

Półfinał — 12,5 mln euro

Finał — 15,5 mln euro

Zwycięstwo — 20 mln euro

Premie w Lidze Europy:

Faza grupowa — 3,63 mln euro

1/16 finału — 1,2 mln euro

Ćwierćfinał — 1,8 mln euro

Półfinał — 2,8 mln euro

Finał — 4,6 mln euro

Zwycięstwo — 8,6 mln euro

Premie w Lidze Konferencji Europy:

Faza grupowa — 2,94 mln euro

1/16 finału — 600 tys. euro

Ćwierćfinał — 1 mln euro

Półfinał — 2 mln euro

Finał — 3 mln euro

Zwycięstwo — 5 mln euro

