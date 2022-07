Gwiazda Ekstraklasy o krok od zagranicznego transferu. Zagra w europejskich pucharach

W minionym sezonie na boiskach PKO Ekstraklasy błyszczeli nie tylko Ivi Lopez, Joao Amaral, Mikael Ishak, ale również Karol Angielski. Napastnik Radomiaka Radom był niezwykle skuteczny. Zdobył aż 18 bramek, dzięki czemu został najlepszym polskim strzelcem. To jest jego najlepsze osiągnięcie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce.

Zaskakująca oferta. Karol Angielski może trafić do Turcji

Nic więc dziwnego, że 26-latek znalazł się w kręgu zainteresowań wielu klubów. Kilka tygodni temu media donosiły, że być może napastnik trafi do jednej z drużyn grających w amerykańskiej MLS. Teraz jednak okazuje się, że może pozostać w Europie. Według informacji podanych przez dziennikarza portalu Meczyki.pl Tomasza Włodarczyka zawodnik jest bardzo blisko podpisania umowy z Sivassporem.

Jego zdaniem turecki klub osiągnął porozumienie zarówno z Karolem Angielskim, jak i Radomiakiem Radom. Zieloni za sprzedaż swojego najlepszego strzelca mają zarobić około miliona euro. Do ustalenia pozostały już tylko ostatnie szczegóły. Jeśli to się uda, to w trakcie najbliższych kilku dni 26-latek przejdzie testy medyczne. Zatem wszystko wskazuje na to, że piłkarz będzie kontynuować swoją karierę w dziewiątej drużynie poprzedniego sezonu Super Lig.

Zespół z Sivas triumfował w Pucharze Turcji, dzięki czemu wystąpi w eliminacjach Ligi Europy. Wielce prawdopodobne jest, że w najgorszym przypadku będą rywalizować w fazie grupowej Ligi Europy. Dla Karola Angielskiego będzie to pierwszy zagraniczny transfer. Dotychczas grał tylko w Polsce, w takich drużynach jak m.in. wspomniany Radomiak Radom, Korona Kielce, Wisła Płock czy Piast Gliwice.

