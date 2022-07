Gwiazda Jagiellonii Białystok rozważa przedwczesne zakończenie kariery. Porównał się do Rafaela Nadala

Śmiało można powiedzieć, że gdyby nie Ivan Runje, Jagiellonia Białystok mogłaby nie osiągnąć wielu swoich sukcesów. Oczywiście środkowy obrońca nie wywalczył nic w pojedynkę, innym graczom również należą się ukłony, niemniej jednak środkowy obrońca pozostawał liderem Dumy Podlasia przez wiele lat, niezależnie od zmieniającego się otoczenia. Teraz jednak Chorwat przeżywa bardzo trudny okres i myśli nawet o zawieszeniu butów na kołku.

Ivan Runje od dawna zmaga się z poważną kontuzją

Wszystko przez kontuzje, z którymi zmaga się od dłuższego czasu. Ostatnie ligowe spotkanie, które rozegrał, miało miejsce 5 kwietnia 2021 roku, czyli ponad 15 miesięcy temu. Od tamtego czasu stoper ani razu nie pojawił się na boisku. Co prawda w pewnej chwili Runje był już blisko powrotu na boisko, ale po chwili kolano znów zaczęło mu doskwierać. Chodzi o uraz chrząstki, przez który obrońca cały czas odczuwa duży ból i nie może wykonywać żadnych czynności mocno obciążających ten staw. Gra w piłkę nożną jest więc praktycznie wykluczona.

Sprawa jest poważna o tyle, że sam zawodnik zdaje sobie sprawę, iż może już nie wrócić do zawodowego uprawiania sportu. Dużą nadzieję pokłada w znanym chorwackim lekarzu. – On podejmie próbę pomocy. Nie chcę krakać, ale może być ostatnią. O ile w ogóle dojdzie do jego interwencji. Najpierw należy sprawdzić, w jakim stanie jest chrząstka w kolanie oraz kość – opowiedział Chorwat w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Ivan Runje porównał swoją sytuację do tej Rafaela Nadala

Wszystko wskazuje na to, że w razie braku możliwości wyleczenia kontuzji, Runje będzie musiał pożegnać się z piłką. – Mówię to z bólem serca, ale muszę być gotowy na najgorsze – wyznał. – Dopóki jednak jest nadzieja, nie poddam się – dodał.

Nadzieją dla zawodnika Jagiellonii Białystok jest przykład znanego tenisisty. – Najgorsze, co mógłbym usłyszeć to diagnoza o umieraniu kości. Z czymś podobnym od dawna zmaga się Rafael Nadal. Nie tylko zresztą ten wybitny tenisista. Wyszukałem sportowców, którzy wrócili do sportu po kontuzji podobnej do mojej. Pocieszające, że jest to możliwe – zakończył ten wątek.

