Aleksandar Vuković zaszokował opinią o Legii Warszawa. Uzasadnił, skąd takie przekonanie

Powoli rozpoczyna się sezon 2022/23 w polskiej piłce nożnej. Pierwszą kolejkę zaplanowano na dni 15-18 lipca, a już teraz rozpoczęło się typowanie, kto może powalczyć o najwyższe laury w nadchodzących rozgrywkach. Naturalnie sporo miejsca poświęca się Lechowi Poznań czy Rakowowi Częstochowa. Do tej dwójki Aleksandar Vuković postanowił dorzucić jeszcze jedną drużynę.

Aleksandar Vuković uważa, ze Legię Warszawa stać na zdobycie mistrzostwa Polski

Serbski szkoleniowiec, który od dawna związany był i jest (aktualnie głównie emocjonalnie) z Legią Warszawa, twierdzi, że i Wojskowi będą w stanie rywalizować o tytuł. To zupełnie inna narracja niż ta, którą przyjęto w samym klubie. Całkiem niedawno Jacek Zieliński powiedział, że mistrzostwo kraju to w tej chwili coś, co pozostaje w sferze marzeń jego i reszty pracowników Legii, nie zaś realny cel.

Dyrektor sportowy warszawian dodał jednak, że to, jak spiszą się warszawianie na rynku transferowym zdeterminuje oczekiwania wobec zespołu Kosty Runjaica na sezon 2022/23. I właśnie w tej kwestii Vuković widzi wielką nadzieję na lepszą przyszłość.

Aleksandar Vuković wskazał trzy najważniejsze wzmocnienia Legii Warszawa

– Transfer Pawła Wszołka jest gwarantem jakości. Wielokrotnie to udowodnił. Jego powrót, pozostawienie Josue i Bartek Kapustka, gdy wróci do pełni sił po kontuzji to największe wzmocnienia Legii – wyznał, cytowany przez „Przegląd Sportowy”. Latem do warszawskiej ekipy dołączyli też Makana Baku, Dominik Hładun, Robert Pich oraz Blaz Kramer.

– Wspomniana przeze mnie trójka plus oczywiście cała reszta stanowi dużą siłę i sprawia, że Legia jest mocnym kandydatem na mistrza Polski – dowodzi „Vuko”. W pierwszej kolejce sezonu 2022/23 podopieczni trenera Runjaica zmierzą się na wyjeździe z Koroną Kielce.

