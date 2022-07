To już oficjalne. Gwiazda Ekstraklasy zdecydowała się na transfer

Karol Angielski był jednym z tych zawodników, którzy w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy błyszczeli na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym. Napastnik był w życiowej formie, co poskutkowało tytułem najlepszego polskiego strzelca. Zdobył 18 bramek w rozgrywkach ligowych. Tyle samo miał kapitan Lecha Poznań Mikael Ishak, a o dwa trafienia skuteczniejszy był Ivi Lopez z Rakowa Częstochowa.

Karol Angielski odchodzi z Radomiaka Radom. Zagra w europejskich pucharach

Dobra postawa 26-latka na polskich boiskach sprawiła, że znalazł się w kręgu zainteresowań wielu zagranicznych zespołów. Media donosiły, że Karol Angielski niemal na pewno odejdzie z Radomiaka Radom. Wśród potencjalnych drużyn były te ze Stanów Zjednoczonych oraz Turcji. We wtorek, 5 lipca dziennikarz portalu Meczyki.pl Tomasza Włodarczyka zdradził, że polski napastnik jest bardzo blisko podpisania umowy z Sivassporem.

Trzy dni później wszystko stało się faktem. Zawodnik udał się do Sivas, aby w pierwszej kolejności przejść testy medyczne, a następnie podpisać umowę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych turecki klub poinformował, że Karol Angielski został ich nowym piłkarze. Kontrakt obowiązywać będzie przez trzy najbliższe sezony. Dla Polaka to pierwszy zagraniczny transfer.

Warto dodać, że Radomiak Radom zarobi spore pieniądze na sprzedaży swojej największej gwiazdy. Według medialnych doniesień 26-latek miał kosztować nawet milion euro, co jest rekordem transferowym Zielonych. Natomiast dla samego napastnika będzie to okazja do sprawdzenia się w europejskich pucharach. Sivasspor bowiem zdobył Puchar Turcji, dzięki czemu przystąpi do fazy play-off w eliminacjach do Ligi Europy. Jeśli nowy zespół Polaka polegnie, zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

