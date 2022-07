Legia Warszawa zaprezentowała nową koszulkę. Klub stawia na klasykę i tradycję

Legia Warszawa na tydzień przed inauguracją rozgrywek ligowych zaprezentowała koszulkę, w które Wojskowi będą grali podczas spotkań rozgrywanych na własnym stadionie. „Legia Warszawa przywiązuje olbrzymią wagę do historii i tradycji, jednak we wszystkich działaniach najważniejszy jest głos kibiców. Nowoczesność, prostota i prawdziwa tożsamość – to cechy, które odgrywały kluczową rolę przy produkcji najważniejszej koszulki na sezon 2022/23” – czytamy w zapowiedzi.

Legia Warszawa stawia na prostotę i nowoczesność

Nowa koszulka mistrzów Polski z sezonu 2020/2021 została zaprojektowana tak, by można było założyć ją zarówno na mecz, jak i do pracy w biurze. Jej twórcy chcą, by „moda na Legię była nie tylko pustym sloganem, ale także faktycznym działaniem” . „Głos kibiców był jasny – chcemy prostoty. A więc mamy prostotę, nowoczesność i powrót do tradycji! Koszulka ma być nie tylko symbolem kibiców Legii Warszawa, ale również integralnym elementem całego miasta, które w dzień meczowy wspierać będzie naszą drużynę” – przekazano.

Koszulka domowa będzie monochromatyczna, czyli całkowicie biała. Na przodzie trykotu znalazły się loga sponsorów – Adidasa i Plus500. Po lewej stronie umieszczono z kolei herb klubu, a na karku napis „Semper invicta”. Komplet meczowy uzupełniają czarne spodenki i białe getry. Cena regularna koszulki w sklepie online będzie wynosiła 299 zł.

