Zaskakująca decyzja nowego trenera Legii Warszawa. Chodzi o Artura Jędrzejczyka

Jak przypomina Sport.pl, do zmiany kapitana Legii Warszawa miało dojść jeszcze w marcu, kiedy Wojskowych prowadził Alaksandar Vuković. Ówczesny szkoleniowiec wyznaczył do tej roli Luquinhasa, ale ten nie zdążył zadebiutować w nowej funkcji w oficjalnym meczu, ponieważ zdecydował się na transfer do MLS. Mimo odejścia Brazylijczyka dotychczasowy kapitan stołecznego klubu, Artur Jędrzejczyk, i tak nie zdołał utrzymać opaski.

Mateusz Wieteska nowym kapitanem

Nowym kapitanem został Mateusz Wieteska, który jest wychowankiem Legii. Defensor debiut w pierwszej drużynie zaliczył w 2014 roku, po czym udał się na wypożyczenie do Dolcana Ząbki, a następnie Chrobrego Głogów. W sezonie 2017/2018 bronił barw Górnika Zabrze, a po powrocie na Łazienkowską wywalczył z klubem trzy mistrzostwa Polski.

Dobre występy w Ekstraklasie zwróciły uwagę Czesława Michniewicza, który postanowił powołać 25-latka na zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów. Defensor zadebiutował w przegranym 0:1 meczu z Belgią, ale nie zebrał wysokich not za swój występ.

Legia Warszawa rozpoczyna sezon

Przypomnijmy, Legia Warszawa już 16 lipca zagra mecz pierwszej kolejki nowego sezonu Ekstraklasy, a o ligowe punkty powalczy z Koroną Kielce. Kilka dni później Wojskowi rozegrają sparing z Celtikiem Glasgow, który będzie pożegnaniem kończącego karierę Artura Boruca.

W ramach drugiej kolejki zmagań ligowych stołeczny klub zagra z Zagłębiem Lubin, z kolei w swoim ostatnim meczu zaplanowanym na lipiec sprawdzi formę Cracovii. Nadchodzące spotkania będą sprawdzianem nie tylko dla nowego trenera Legii, Kosty Runjaicia, ale także dla nowych zawodników, którzy zasilili szeregi zespołu.

