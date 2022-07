Wraca PKO BP Ekstraklasa. Oto terminarz pierwszej kolejki w sezonie 2022/23

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpoczyna się 15 lipca 2022 roku po 55 dniach przerwy wakacyjnej. Tak wczesny start podyktowany jest nietypowym terminem finałów Mistrzostw Świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia w Katarze. Rozgrywki polskiej ligi zakończą się 27 maja przyszłego roku, wtedy zostanie wyłoniony mistrz kraju, który zagra w kolejnym sezonie eliminacji do Ligi Mistrzów.

W PKO BP Ekstraklasie występuje 18 drużyn, a trzy z nich spadają. W minionej kampanii do były to drużyny Wisły Kraków, Termaliki Bruk-Bet Nieciecza oraz Górnika Łęczna. Z kolei do elity z Fortuna 1 Ligi awansowali: Miedź Legnica, Widzew Łódź i Korona Kielce. Zdaniem ekspertów największymi faworytami do końcowego sukcesu jest broniący tytułu Lech Poznań, grający w europejskich pucharach Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk oraz pragnąca zamazać plamę po poprzednim sezonie Legia Warszawa.

Oto terminarz 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2022/23

Piątek, 15 lipca 2022:

18:00 Raków Częstochowa – Warta Poznań (CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 5);

20:30 KGHM Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław (CANAL+ Sport, CANAL+ 4K).

Sobota, 16 lipca 2022:

15:00 Lech Poznań – PGE FKS Stal Mielec (CANAL+ Sport / TVP Sport/CANAL+ 4K);

17:30 Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice (CANAL+ Sport);

20:00 Korona Kielce – Legia Warszawa (CANAL+ Sport).

Niedziela, 17 lipca 2022:

12:30 Radomiak Radom – Miedź Legnica (CANAL+ Sport);

15:00 Wisła Płock – Lechia Gdańsk (CANAL+ Sport);

17:30 Pogoń Szczecin – Widzew Łódź (CANAL+Premium, CANAL+ 4K).

Poniedziałek, 18 lipca 2022:

19:00 Górnik Zabrze – Cracovia (CANAL+ Sport).

