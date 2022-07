Lukas Podolski zaapelował do kibiców. Poprosił ich o jedną rzecz

W piątek, 15 lipca oficjalnie rozpoczął się nowy sezon PKO Ekstraklasy. Swoje pierwsze mecze rozegrały już niemal wszystkie zespoły poza Górnikiem Zabrze i Cracovią, które do rywalizacji na najwyższym poziomie rozgrywkowy w Polsce przystąpią w poniedziałek. Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego największa gwiazda zabrzańskiego klubu, czyli Lukas Podolski zabrał głos.

Apel Lukasa Podolskiego do kibiców

Doświadczony piłkarz zwrócił się do swoich kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych. Były reprezentant Niemiec zaapelował do kibiców, jednocześnie prosząc ich o wsparcie w nowym sezonie. „Przed nami nowy sezon i pierwszy mecz Naszego Górnika. Wiem, że przez ostatnie lata, przeżywaliście wiele rozczarowań, ale teraz jestem tu z wami! Jeden z was! Mamy plan na przyszłość, nie będę obiecywać od razu sukcesu, ale powoli do góry” – napisał na Twitterze.

Po chwili 37-latek zaznaczył, że wszystko, co udało mu się już zrobić i to, co jeszcze zrobi, jest z miłości do Górnika Zabrze i kibiców, którzy jego zdaniem są najlepsi w Polsce. „Jednak Wasza pomoc jest tu potrzebna, wsparcie na trybunach! Musimy zagrać do jednej bramki, My na boisku, Wy na stadionie u Nas w domu! Mam nadzieję, że będziecie” – dodał.

W poprzednim sezonie Zabrzanie zakończyli zmagania na ósmej lokacie. Lukas Podolski natomiast rozegrał 28 meczów i zdobył w nich dziewięć bramek oraz zaliczył osiem asyst. Przypomnijmy, że na kilka tygodni przed startem bieżącej kampanii włodarze Górnika Zabrze postanowili zwolnić Jana Urbana. Jego miejsce zajął Bartoscha Gaul.

