Lukas Podolski skrytykował postawę Roberta Lewandowskiego. Wbił Polakowi szpilkę

Stało się. Kilkumiesięczna saga transferowa dobiegła końca. Robert Lewandowski ostatecznie zmienił barwy klubowe. Po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium od przyszłego sezonu będzie reprezentować FC Barcelonę. Mistrzowie Niemiec otrzymają gwarantowane 45 milionów euro. Mogą jednak jeszcze zarobić kolejne pięć, jeśli spełnione zostaną określone warunki. „Lewy” natomiast ma inkasować około dziewięciu milionów euro za rok gry.

Lukas Podolski o odejściu Roberta Lewandowskiego: niefajnie się to kończy

W trakcie trwania tej telenoweli byliśmy świadkami wielu medialnych potyczek pomiędzy polskim napastnikiem a działaczami Die Roten. 33-latek kilkukrotnie otwarcie deklarował chęć odejścia z klubu. Szefowie Bayernu Monachium zaś przekonywali, że Robert Lewandowski nigdzie nie zostanie sprzedany i że powinien to uszanować. Według hiszpańskich mediów przedstawiciele zespołu z Bawarii mieli uciec się do szantażu.

Głos w tej sprawie zabrał Lukas Podolski. Były reprezentant Niemiec i piłkarz Bayernu Monachium stwierdził, że słowne przepychanki były całkowicie zbędne, a do tego tylko zaszkodziły wizerunkowi kapitana reprezentacji Polski oraz monachijczykom. – Niefajnie się to kończy. Mogło to być lepiej rozegrane, by wszyscy byli zadowoleni. Jak ktoś grał osiem lat w klubie, strzelał bramki, wygrywał mecze, nie powinno się to kończyć taką walką, taką wojną. Z zewnątrz to wszystko wygląda głupio. Wszystkie strony są przegrane – powiedział w rozmowie z „Super Expressem”.

37-letnia gwiazda Górnika Zabrze podkreślił, że z tego całego zamieszania najbardziej nie spodobała mu się postawa Roberta Lewandowskiego, który jawne deklarował, że chce odejść i to mimo tego, że wciąż miał ważny kontrakt. – Jeśli ktoś ma marzenie, żeby się spróbować w innej lidze, ma prawo o to walczyć. Ale powinien szanować fakt, że ma też jeszcze rok ważnego kontraktu. Myślę, że to, co wybudował w Bayernie przez te osiem lat gry w Monachium, zepsuł teraz swoją postawą – dodał.

Lukas Podolski zauważył jednak również błąd po stronie Bayernu Monachium. Jego zdaniem klubowi działacze zupełnie niepotrzebnie zarzekali się, że Polak zostanie w ekipie mistrzów Niemiec na kolejny sezon, a później zmienili zdanie. To może sprawić, że kibice będą mieli do nich pretensje.

