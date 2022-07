Polskie kluby zakpiły z FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego. Bezcenna reakcja jednego z reprezentantów Polski

We wtorek, 19 lipca Robert Lewandowski został oficjalnie ogłoszony piłkarz FC Barcelony, jednak to, w jaki sposób zaprezentowano zakontraktowanie jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, jest co najmniej dziwne, a momentami nawet przaśne. Wydaje się, że dział marketingu katalońskiego klubu mógł i powinien był lepiej wykorzystać wizerunek „Lewego”. Można odnieść wrażenie, że zupełnie nie przemyśleli swoich pomysłów na materiały promocyjne.

Jeden z pierwszych filmów z polskim napastnikiem, który został udostępniony w mediach społecznościowych, nagrano telefonem. Kapitan naszej kadry stał w wieży ratowniczej na opustoszałe plaży w Miami. Operator do niego podszedł, a ten przywitał się z kibicami Dumy Katalonii. Przez moment na nagraniu widoczny był palec osoby nagrywającej filmik.

Podbeskidzie Bielsko-Biała parodiuje FC Barcelonę

Internauci, szczególnie w Polsce, skrytykowali sposób, w jaki zaprezentowano 33-latka. Fani, ale przede wszystkim eksperci uważają, że od klubu cieszącego się taką renomą, jak FC Barcelona należy spodziewać się więcej, nie tylko na boisku, także w social mediach. W tym przypadku nagranie stało się obiektem kpin, a z całą pewnością nie taki był zamysł pomysłodawców.

Wpadkę tę postanowiło wykorzystać Podbeskidzie Bielsko-Biała. Zespół z zaplecza PKO Ekstraklasy opublikował w mediach społecznościowych film, na którym w prześmiewczy sposób naśladuje to, co zrobiła Dumy Katalonii. Górale zaprezentowali starali się w podobny sposób zaprezentować Michała Willmana. Zawodnik stał w budynku na plaży, a operator w pewnym momencie specjalnie przysłonił na chwilę obiektyw kamery palcem. Nagranie szybko stało się hitem internetu.

Piast Gliwice i Kamil Wilczek w roli głównej. Zareagował Grzegorz Krychowiak

Wcześniej pracownicy katalońskiego zespołu dodali – delikatnie mówiąc – żenującą grafikę z Robertem Lewandowski. Polski napastnik skąpany był nie tylko w promieniach słońca, ale także serduszkach koloru barwy FC Barcelony. Wykorzystać to postanowił Piast Gliwice. Dział marketingu sparodiował post Dumy Katalonii, robiąc bardzo podobną, niemal identyczną grafikę. Bohaterem został napastnik Kamil Wilczek, który tak samo, jak „Lewy” otoczony był serduszkami.

Na wpis ekipy z PKO Ekstraklasy zareagował na Twitterze Grzegorz Krychowiak. „Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać” – śmiał się reprezentant Polski. „Bardzo dobre” – dodał.

