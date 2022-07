Były młodzieżowy mistrz Europy wylądował w Poznaniu. Podpisał dwuletni kontrakt

Przypomnijmy, Miguel Luis pochodzi z Coimbry i jest wychowankiem tamtejszej Academici. W wieku 10 lat przeniósł się do Sportingu Lizbona, w którym występował w juniorach, czy w drugim zespole. W sezonie 2018/19 Luis zadebiutował w pierwszej drużynie seniorów, w której zagrał 22 spotkania: w lidze, a także w Pucharze Portugalii i Pucharze Ligi. Jest zdobywcą obu tych trofeów. Ponadto wystąpił 6 razy w Lidze Europejskiej i strzelił w niej gola.

Pomocnik w 2016 roku został mistrzem Europy w kategorii U-17, a rok później wicemistrzem w rywalizacji do lat 19. Z kolei w 2018 roku znów sięgnął po złoty medal mistrzostw Europy, tym razem drużyn U-19. Między październikiem 2020 roku a sierpniem 2021 roku był zawodnikiem Vitorii Guimaraes (21 meczów w portugalskiej ekstraklasie) i stamtąd trafił do Rakowa Częstochowa.

Miguel Luis rozwiązał kontrakt z Rakowem Częstochowa

W rundzie wiosennej minionej kampanii Ekstraklasy występował w Warcie Poznań jako gracz wypożyczony z Rakowa Częstochowa. 23-letni Portugalczyk wystąpił w 14 spotkaniach, zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Gdy skończył się okres wypożyczenia, Miguel Luis wrócił do Rakowa Częstochowa, z którym miał jeszcze kontrakt do połowy 2025 roku. Zawodnik jednak uzgodnił z klubem rozwiązanie tego kontraktu, dzięki czemu mógł związać się z Wartą Poznań. Umowa Portugalczyka z poznańskim klubem obowiązuje do czerwca 2024 roku.

Od pierwszego dnia, w którym Miguel opuścił Poznań, byliśmy w stałym kontakcie z zawodnikiem i jego menedżerem. Negocjacje przybierały wszelkie możliwe formy i nie należały do najłatwiejszych – powiedział w klubowych mediach Piotr Barłóg, pełnomocnik zarządu Warty Poznań ds. sportu.

– Myślę, że wartości sportowej Miguela nikomu nie trzeba przedstawiać, ponieważ udowodnił to już on sam w poprzednim sezonie, grając w barwach Warty. Jesteśmy przekonani, że będzie solidnym wzmocnieniem naszej drużyny – podkreślił przedstawiciel klubu.

Miguel Luis: Cieszę się, że znów jestem w Warcie Poznań

Miguel Luis jest piątym zawodnikiem, który dołączył do drużyny trenera Dawida Szulczka w tym oknie transferowym, po obrońcach: Kamilu Kościelnym i Dimitrisie Stavropoulosie oraz pomocnikach: Miłoszu Szczepańskim i Macieju Żurawskim. Do kadry został też włączony junior, Szymon Sarbinowski.

Bardzo się cieszę, że znów jestem w Warcie Poznań. Wróciłem, bo w poprzedniej rundzie byłem tutaj bardzo szczęśliwy. Podobała mi się współpraca z trenerem Dawidem Szulczkiem i to, jak funkcjonowałem w zespole – powiedział Portugalczyk po transferze w klubowych mediach.

