Poznaliśmy nazwisko następcy Mateusza Wieteski. To reprezentant Polski

Sebastian Staszewski z Interii ustalił, że następcą Mateusza Wieteski ma być Rafał Augustyniak. 28-latek przez trzy ostatnie sezony występował w lidze rosyjskiej w drużynie Ural Jaketerynburg. Po sezonie 2021/22 skończył mu się kontrakt i pozostaje wolnym zawodnikiem.

Rafał Augustyniak przebierał w ofertach

Wcześniej dziennikarze spekulowali o potencjalnych następcach Mateusza Wieteski. Pojawiały się nazwiska takie jak David Bates z Aberdeen, czy Aleksandar Radovanović z KV Kortrijk. Jednak dziennikarz Interii ustalił, że w związku z transferem Rafała Augustyniaka, obrońcy „jadą do domu”.

„Ładnie Jacek Zieliński to rozegrał. Zabezpieczył interes Legii i w ostatniej chwili wybrał najlepszą opcję. Brutalna gra, ale o to w niej chodzi” – napisał na Twitterze.

Według ustaleń mediów Rafał Augustyniak miał sporo ofert z ligi rosyjskiej oraz z Bliskiego Wschodu, np. z Arabii Saudyjskiej. Według Interii obrońca liczy na powrót do reprezentacji Polski. Piłkarz zadebiutował w kadrze za kadencji Paulo Sousy w marcu 2021 roku w przegranym 1:2 meczu z Anglią.

Kosta Runjaić o następcy Wieteski: Nazwiska są mi znane

Kosta Runjaić na konferencji prasowej przed meczem 3. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Cracovia Kraków – Legia Warszawa, zapytany o następcę Mateusza Wieteski, odpowiedział, że pojawiały się różne nazwiska. – Do plotek się nie odnoszę, one pojawiają się zawsze. To normalne, gdy klub poszukuje nowych piłkarzy. Ja jednak nie będę ich komentował – dodał.

Gdy pojawił się temat możliwego odejścia Wieteski, rozmawialiśmy wspólnie z Jackiem Zielińskim. Zarówno nasz duet, jak i pozostałe osoby decyzyjne były świadome, że na chwilę obecną nie będziemy w stanie zaproponować alternatywy w naszej drużynie. Było jasne, że będziemy musieli rozejrzeć się za odpowiednim dla nas zawodnikiem na rynku transferowym. Odnosząc się do potencjalnych nazwisk – te nazwiska są mi znane, ale nie będę na ten moment mówił więcej – powiedział trener stołecznego klubu.

