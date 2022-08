Lech Poznań spadł na dno PKO BP Ekstraklasy. Nieprawdopodobna reakcja trenera

Lech Poznań kiepsko zaczął ten sezon PKO BP Ekstraklasy. Po dwóch meczach mistrzowie Polski mają zero punktów na swoim koncie. Do spotkania z Wisłą Płock Lechici przystępowali z bilansem 0 punktów i 0 strzelonych bramek w tym sezonie.

W spotkaniu 3. kolejki Ekstraklasy Kolejorz stworzył sobie wiele dogodnych okazji, ale nic z tego nie wynikało. Podopieczni Johna van den Broma byli bardzo nieskuteczni. W 88. minucie spotkania Marko Kolar ustalił wynik tego meczu na 3:1 dla Nafciarzy. Po tak kiepskiej i nieskutecznej grze można było się spodziewać, że trener będzie niezadowolony i spróbuje wstrząsnąć swoją drużyną. Otóż jednak było inaczej.

John van den Brom: Jestem dumy

Na pomeczowej konferencji prasowej Holender przyjął, że jest dumny ze swoich piłkarzy. – Wynik to nie tylko to, co widzimy na boisku. On się oczywiście liczy, ale to nie było wszystko. Mogę tutaj powiedzieć to, co powiedziałem też w szatni moim piłkarzom. Jestem dumny z drużyny za to, co próbowali robić – powiedział.

Jestem dumny, bo naprawdę walczyli o wynik. Mieliśmy trochę pecha, jeśli chodzi o wykańczanie akcji. Jesteśmy nieszczęśliwi z powodu wyniku, ale dla mnie zasługiwaliśmy na więcej niż ten końcowy wynik – dodał.

Trener Lecha Poznań: Musimy patrzeć przed siebie

- Wiem, jest ciężko, przegrywamy domowy mecz, mamy zero punktów w ekstraklasie, przegraliśmy dwa spotkania. Musimy jednak mieć podniesioną głowę i dalej pracować. W czwartek mamy ważne spotkanie, musimy patrzeć przed siebie i walczyć dalej – zakończył.

Najbliższą okazję do rehabilitacji w lidze zawodnicy Lecha Poznań będą mieli w niedzielę 7 sierpnia, kiedy na wyjeździe podejmą Zagłębie Lubin. Trzy dni wcześniej podopieczni Johna van den Broma zagrają pierwszy mecz w 3. rundzie Ligi Konferencji Europy z Vikingurem.



