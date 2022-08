Wisła Płock znowu to zrobiła. Szykuje się kolejny hit internetu

Wisła Płock znana jest z tego, że posiada bardzo kreatywnie prowadzone profile w mediach społecznościowych. W przeszłości administratorzy kont powiązanych z klubem opublikowali m.in. nagranie stylizowane na popularną grę GTA, którego bohaterem został przedłużający kontrakt Piotr Tomasik.

Wisła Płock i „Sensacje XXI wieku”

Tym razem Nafciarze postanowili w oryginalny sposób podsumować pierwsze kolejki Ekstraklasy. Przypomnijmy, podopieczni Pavola Stano wygrali z Lechią Gdańsk, Wartą Poznań, Lechem Poznań oraz Miedzią Legnica i z kompletem zwycięstw objęli fotel lidera rozgrywek.

Nagranie stanowiące nawiązanie do sytuacji w tabeli zatytułowano „Sensacje XXI wieku, odc. 141. Wisła Płock liderem Ekstraklasy”, a całość przypomina popularny program, który prowadził Bogusław Wołoszański. W materiale w żartobliwy sposób przypomniano ostatnie zwycięstwa Nafciarzy, co docenili komentujący filmik internauci. Twórczość Wisły skomentował m.in. Tomasz Urban z Viaplay. „Nie no, niemożliwi jesteście” – napisał. „Jeśli chodzi o klubowe social media w Polsce – absolutny top” – ocenił inny komentujący. „Szacun za pomysł. Brawo!” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Przed zespołem z Płocka kolejne szanse na powiększenie dorobku punktowego. Już 13 sierpnia Nafciarze zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Szczecin, która po czterech kolejkach zajmuje trzecie miejsce w stawce. Jeszcze w sierpniu Wisłę czekają starcia z Koroną Kielce i Widzewem Łódź oraz ze Skrą Częstochowa w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski.

