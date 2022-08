Riposta Lukasa Podolskiego na oprawę kibiców Legii Warszawa. „Słoiki nauczcie się geografii”

Trwa największa od lat katastrofa ekologiczna na Odrze, której przyczyny dotąd pozostają nieznane. Na piątkowym meczu Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze kibice gospodarzy przygotowali specjalną oprawę, która nawiązuje do tej sytuacji.

Odpowiedzialni za tę oprawę graficzną namalowali na płótnie kobietę robiącą pranie, a obok niej leżącą w wiaderku koszulkę Górnika Zabrze z numerem 10. i nazwiskiem „Podolski” na plecach. Do tego rysunku był dołączony podpis „Fatalna sytuacja w Odrze. Przyczyną g***o w wiodrze”, który miał obrazić gwiazdę rywali stołecznego klubu.

Riposta Podolskiego na oprawę kibiców Legii

Na zaczepkę ze strony ultrasów Legii postanowił odpowiedzieć sam zainteresowany. „Słoiki, nauczcie się geografii, Odra nie płynie przez Zabrze, ale widać Żyleta tego nie wie” – napisał na swoim Twitterze Lukas Podolski.

Były mistrz świata odbił piłeczkę odnosząc się do sytuacji, jaka miała miejsce jakiś czas temu w stołecznej oczyszczalni ścieków. „A może zapomnieliście, bo zaczadziła was Czajka i to g***o, co Wam płynie pod nosem” – dodał.

Na koniec pomocnik stwierdził, że szacunek dla kibiców Legii za to, że „wydaje kasę na farby, żeby mnie promować, fajnie wyglądała ta '10' dzięki wam” – zakończył. Do wpisu skrzydłowy Górnika dołączył gif jak świętuje zdobycie mistrzostwa świata z reprezentacją Niemiec.

Niewiele brakowało, a Legia Warszawa przegrałaby swój mecz z Górnikiem Zabrze. Podopieczni Kosty Runjaicia odwrócili losy tego spotkania w końcówce, zdobywając gola z rzutu karnego i strzelając bramkę na 2:2 w 92. minucie spotkania. Po meczu trener gospodarzy nie gryzł się w język. – Pierwsza połowa była katastrofalna, zagraliśmy bardzo słabo. Byłem negatywnie zaskoczony postawą zespołu – stwierdził.

