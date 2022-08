Mocne oskarżenia wobec kapitana Legii Warszawa. Górnik Zabrze złoży skargę

W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy doszło do szlagierowego meczu, w którym Legia Warszawa podejmowała Górnika Zabrze. Było to niezwykle emocjonujące spotkanie, zarówno na boisku, jak i na trybunach. Goście prowadzili z Wojskowymi już 2:0 i wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą.

Legioniści jednak nie złożyli broni, zaciekle atakując do samego końca, co im się opłaciło. Zdołali doprowadzić do wyrównania, zdobywając cenny punkt. Sporo kontrowersji wzbudziło to, co wydarzyło się krótko po bramce kontaktowej, zdobytej przez Josue z rzutu karnego. Portugalczyk bowiem zachował się prowokacyjnie względem bramkarza zabrzańskiego klubu, wykrzykując coś w jego stronę.

Górnik Zabrze złożył skargę do Komisji Ligi. Chodzi m.in. o zachowanie Josue

Takich sytuacji miało być więcej. Według kierownika pierwszego zespołu Zabrzan, Krzysztofa Skutnika kapitan Legii Warszawa miał opluć Krzysztofa Kubicę, który go sfaulował. Świadczyć miała o tym reakcja piłkarza Górnika Zabrze oraz sędziego Łukasza Kuźmy. „Nasi zawodnicy zgłosili to sędziemu, ale ani główny, ani VAR nie zareagowali na to. Poszukujemy zdjęć z końcówki 61. minuty meczu. Jest reakcja w stosunku do rywala i sędziego. Bez kary (na razie)” – napisał na Twitterze Skutnik.

Jak poinformował „Dziennik Zachodni”, zabrzanie mają zamiar złożyć skargę do Komisji Ligi. Zarzutów jest kilka. Chodzi przede wszystkim o wspomniane zdarzenia z udziałem Josue. Co więcej, skarga dotyczyć będzie także sytuacji z rozgrzewki. Wówczas fani Wojskowych przywołali do siebie piłkarzy gospodarzy. Ci podbiegli, przeszkadzając rozgrzewającym się rywalom, co uznano w Zabrzu za niesportowe zachowanie.

