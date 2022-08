Lukas Podolski zaatakował znanego dziennikarza. Bezcenna reakcja Grzegorza Krychowiaka

W hicie ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Górnikiem Zabrze 2:2. Bardziej zadowoleni z tego wyniku mogą być Wojskowi, którym w samej końcówce udało się doprowadzić do wyrównania, po tym, jak przegrywali już 0:2. Wokół samego spotkania było sporo kontrowersji jak tam z rzutem karnym dla piłkarzy Kosty Runjaicia. Sędziowie VAR zasugerowali, że gracz zabrzańskiego klubu popełnił przewinienie na Arturze Jędrzejczyku.

Decyzja ta nie spodobała się niegrającemu w tym starciu Lukasowi Podolskiemu. Mistrz świata z 2014 roku zabrał głos w tej sprawie na Twitterze. „VAR zabija futbol” – napisał. Słowa te zostały skomentowane przez dziennikarzy, którzy wzięli udział w programie „Misja Futbol”, transmitowanego przez Onet.

– Ja bym przestał udawać, że to, co ma do powiedzenia Lukas Podolski, ma jakiekolwiek znaczenie. Naprawdę. Jest znakomitym piłkarzem, oddajmy mu to, jest mistrzem świata, ale jego przemyślenia na temat futbolu to jest coś, czego ja kompletnie nie kupuję – stwierdził Łukasz Wiśniowski.

Lukas Podolski starł się z Łukaszem Wiśniowskim. Piłkarz nazwał dziennikarza hipokrytą

Na te słowa zareagował 37-letni piłkarz. Wypowiedź popularnego dziennikarza ewidentnie nie przypadła do gustu gwieździe Górnika Zabrze. Lukas Podolski na swoim koncie na jednym z portali społecznościowych dodał wpis, w którym w mocny sposób odpowiedział na opinię Łukasza Wiśniowskiego.

„Hipokryto Łukaszu Wiśniowski, zapraszałeś mnie do programu, choć niby dużo mówię, bo mówię, co czuję jako piłkarz, który »czegoś tam« doświadczył i »gdzieś tam« pograł. Błagałeś o wywiad właśnie dla tej szczerości, bo fajnie by ci się Foot Truck klikał. Prosty chłop ze Śląska” – czytamy.

twitter

Na reakcję twórcy kanału Foot Truck nie trzeba było długo czekać. „Ustawialiśmy ten wywiad przez rzecznika, Łukasz. Trzeba przekazać adminowi konta” – napisał. Dziennikarz Canal+ przypuszcza, że Lukas Podolski osobiście nie udziela się na Twitterze. Admin konto nie pozostał dłużny. Postanowił odpowiedzieć. „Ja się nigdzie nie chowam, jak ty po MŚ 2018” – dodał.

Łukasz Wiśniowski nie odpuścił i pokusił się o ripostę. „Jakiś stary folder z ripostami się otworzył adminowi. Odkąd Łukasz trafił do Górnika, czytam z nim większość wywiadów i mam inne spojrzenie na piłkę. Nie ma w tym hipokryzji, bo powiedziałem, co myślę i przestańmy udawać, że to, co ja mam do powiedzenia jakiekolwiek znaczenie” – czytamy.

Grzegorz Krychowiak dołączył do dyskusji. Zrobił to w swoim stylu

Dyskusja zrobił się na tyle gorąca, że dołączyć do niej postanowił reprezentant Polski, Grzegorz Krychowiak. Etatowy pomocnik naszej kadry zupełnie w swoim stylu skomentował to całe zamieszanie. Stanął po stronie dziennikarza. „Ten portal powinien być płatny. Wygląda mi to na wrogie przejęcie, walcz Wiśnia!” – podkreślił zawodnik saudyjskiego Al-Shabab.

