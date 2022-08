Jan Urban bezlitosny dla Lukasa Podolskiego. Bardzo mocne słowa legendy Górnika Zabrze

W połowie czerwca informacja o zwolnieniu Jana Urbana z Górnika Zabrze wstrząsnęła polskim środowiskiem piłkarskim. Wielu dziennikarzy oraz ekspertów uznało tę decyzję za kontrowersyjną i nieodpowiednią. Szczególnie, że doświadczony szkoleniowiec wykonywał w zabrzańskim klubie, mimo niełatwych warunków, fantastyczną pracę. Według mediów powodem zakończenia współpracy z 60-latkiem był jego konflikt z prezesem Arkadiuszem Szymankiem.

Jan Urban uderzył w Lukasa Podolskiego. Mocne słowa trenera

Od odejścia Jana Urbana minęły już ponad dwa miesiące, ale jak wyznaje trener, w dalszym ciągu trudno jest mu się z tym pogodzić. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym” przyznał, że w Zabrzu czuł się, jak w domu i z klubem łączy go naprawdę wiele. Dodał także, że decyzja o zwolnieniu nie była zależna od uzyskanych wyników.

W dalszej części wywiadu 60-latek odniósł się do słów Lukasa Podolskiego, który kilka miesięcy temu jasno podkreślił, że nie wyobraża sobie odejścia prezesa. Szkoleniowiec nie gryzł się w język. – Podolski opowiedział się po drugiej stronie, mówiąc, że nie chciałby kolejnemu prezesowi tłumaczyć swojej koncepcji na pobyt w Górniku. Nie bardzo rozumiem, co i dlaczego piłkarz miałby tłumaczyć szefowi klubu, skoro ma podpisany kontrakt – powiedział.

Po chwili dodał, że jest zaskoczony faktem, iż mistrz świata z 2014 roku dziwi się poruszeniem po jego zwolnieniu, które zdaniem Jana Urbana nie należało do tych z kategorii normalnych. – Ciekawe, jak on by się czuł, gdyby w taki sposób został potraktowany w FC Koeln. Niech gra w piłkę, zamiast pouczać innych, starszych od siebie – rzucił trener.

