Były reprezentant Polski zaatakował trenera z Ekstraklasy. Szokująca i absurdalna wypowiedź

Maciej Iwański to były piłkarz, który w przeszłości reprezentował m.in. barwy Legii Warszawa, Zagłębia Lubin, ŁKS-u Łódź, czy Ruchu Chorzów. Ponadto w latach 2006-2010 rozegrał 10 meczów w seniorskiej kadrze. We wtorek 6 września na łamach „Przeglądu Sportowego” ukazał się wywiad z 41-latkiem. W rozmowie z Jarosławem Kolińskim poruszono tematy szkolenia oraz trenowania w naszym kraju.

Mocne słowa Macieja Iwańskiego o Leszku Ojrzyńskim. Nie gryzł się w język

Były zawodnik nie gryzł się w język. W trakcie wywiadu nie silił się na dyplomację. Powiedział wprost, co myśli m.in. o trenerze Korony Kielce, Leszku Ojrzyńskim. Maciej Iwański wypowiedział mnóstwo mocnych słów pod adresem obecnego szkoleniowca beniaminka PKO BP Ekstraklasy. Porównywał chociażby trenerów, którzy w przeszłości byli profesjonalnymi piłkarzami do tych, którzy pracują w tym zawodzie, a nie mają za sobą takich doświadczeń.

Do tej drugiej grupy należy wspomniany Leszek Ojrzyński. – Mieć papiery trenerskie, a być trenerem to różnica. To nie jest dla mnie trener. Albo inaczej: może pasuje do zespołów, w których nie ma pół piłkarza, tylko sami zadaniowcy. Piłka nożna to nie PlayStation. Dla piłkarza piłka to pasja, miłość. Dla trenera z AWF-u to zawód. Tu się rozmijamy – powiedział w rozmowie z „PS”.

41-latek dodał także, że według niego zawsze lepszy będzie szkoleniowiec będący byłym zawodnikiem niż trener zdobywający wiedzę na AWF-ie. Uważa, że ten, co nie grał zawodowo w piłkę, nigdy nie zrozumie swoich podopiecznych.

