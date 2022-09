Szczere wyznanie Aleksandara Vukovicia. Serb zdradził, co go zabolało po odejściu z Legii Warszawa

Aleksandar Vuković w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wypowiedział się na temat odejścia z Legii. Serbski szkoleniowiec przyznał, że był przygotowany na rozstanie z Legią w czerwcu 2022 roku. – Kiedy w listopadzie 2021 r. wracałem do Legii, ówczesny dyrektor sportowy Radosław Kucharski powiedział mi, że oferta jest ważna tylko do końca sezonu, bo w klubie mają już pomysł na nowego szkoleniowca, więc sprawa była jasna – dodał.

Były Legionista stwierdził, że po przyjściu Jacka Zielińskiego narracja się zmieniła i ten miał powiedzieć, że jednak to Vuković jest kandydatem. – Wybrał innego szkoleniowca i nie dyskutuję, uwiera mnie tylko forma przekazu – powiedział.

Odejście Vukovicia z Legii. Serb zdradził, co go zabolało

Vuković dopytywany, czy czuje żal do swojego byłego pracodawcy, odpowiedział, że nie, bo był przygotowany na rozstanie z Legią. – Zabolało mnie co innego: sugerowanie, że mógłbym źle zareagować na wiadomość o rozstaniu, co rzekomo mogłoby wpłynąć na moją pracę w Legii – stwierdził, dodając, że nigdy nie działał na szkodę klubu, a jego decyzje zawsze szły w zgodzie z interesem klubu.

Na pytanie o kontakty z dyrektorem Jackiem Zielińskim, Serb odpowiedział, że chyba się przejęzyczył sugerując, że pod koniec pracy w Legii mógł robić coś na niekorzyść Legii.

Bo wie, z jakim zaangażowaniem i odwagą pracowałem w tym klubie – zakończył.

Następcą Aleksandara Vukovicia przed sezonem 2022/23 został Kosta Runjaić, który do stolicy Polski przybył z Pogoni Szczecin, z którą od 2019 roku w każdym sezonie zajmował miejsce na podium Ekstraklasy.

