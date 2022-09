Piotr Reiss wskazał, na kim Lech Poznań zarobi wielkie pieniądze. Ten piłkarz będzie rozchwytywany

Lech Poznań słynie z tego, że umie „produkować” piłkarskie talenty oraz sprzedawać je do mocniejszych lig za duże pieniądze. W ten sposób Kolejorz regularnie zarabia ogromne kwoty na swoich wychowankach. W ciągu ostatnich lat na konto polskiego klubu wpłynęło 11 milionów euro za Jakuba Modera, 10 za Jakuba Kamińskiego, sześć za Jana Bednarka czy ponad cztery za Kamila Jóźwiaka. Teraz Piotr Reiss wskazał kolejnego piłkarza, na którym poznaniacy mogą wiele zarobić.

Michał Skóraś odejdzie z Lecha Poznań za wielkie pieniądze?

Legendarny napastnik uważa, że jeśli Michał Skóraś nadal będzie rozwijał się tak dynamicznie i harmonijnie, to właśnie on wyjedzie z Polski za duże pieniądze. Co ciekawe jednak skrzydłowy w ostatnim czasie przedłużył kontrakt ze swoją obecną drużyną do 2026 roku. Ponadto publicznie przyznał, iż nie czuje się jeszcze gotowy na wyjazd.

– Myślę, że za dziewięć miesięcy jego wartość wzrośnie na tyle, że Kolejorz zdecyduje się go sprzedać – twierdzi Reiss w rozmowie z „Super Expressem”. Faktem jest, iż zawodnik ten faktycznie ostatnio znajduje się na fali wznoszącej. Świadczy o tym między innymi powołanie do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze Ligi Narodów. Czesław Michniewicz chce też sprawdzić go pod kątem przydatności do ewentualnej gry w mistrzostwach świata. Gdzie jak gdzie, ale akurat na skrzydłach Biało-Czerwoni nie mają kłopotu bogactwa.

Najlepszy sezon w karierze Michała Skórasia

Skóraś natomiast w rozgrywkach 2022/23 jest w bardzo dobrej dyspozycji. Co prawda nadal zdarzają mu się mecze i sytuacje, którymi mocno irytuje – potrafi koncertowo marnować dogodne okazje strzeleckie – ale i tak zrobił ostatnio gigantyczny progres. Mimo wszystko doskonale widać to w liczbach. W 18 meczach skrzydłowy zdobył już sześć bramek, do których dołożył trzy asysty. Już teraz jest to jego najlepszy wynik w seniorskiej karierze.

