Mikael Ishak podjął ważną decyzję w sprawie swojej przyszłości. To kluczowe dla Lecha Poznań

W obecnej drużynie Lecha Poznań jest wielu zawodników, których można uznać za prawdziwych liderów – na przykład Bartosz Salamon czy Joao Amaral. Najważniejszym z nich jest jednak Mikael Ishak, pełniący zresztą rolę kapitana drużyny Johna van den Broma. Według najnowszych doniesień Szwed miał niedawno podjąć kluczową decyzję co do swojej najbliższej przyszłości, mimo że interesowało się nim wiele klubów.

Szwedzkie kluby zabiegały o transfer Mikaela Ishaka

A sam ten fakt nie może dziwić, bowiem napastnik od początku rozgrywek spisuje się bardzo dobrze. Co prawda miał też mecze przestoju, gdy ani nie strzelił gola, ani nie zaliczył asysty, ale mimo tego jego liczby robią wrażenie. We wszystkich rozgrywkach sezonu 2022/23 Szwed zaliczył 15 występów, w których zanotował dziesięć trafień oraz pięć asyst. Szczególnie korzystnie wypadł na tle Villarrealu i Austrii Wiedeń w fazie grupowej Ligi Konferencji, gdy w dwóch meczach przyczynił się do zdobycia pięciu bramek przez poznaniaków.

Zainteresowanie Ishakiem mimochodem stało się ogromne, a jak podaje „FotbollDirekt”, całkiem niedawno kapitan Kolejorza miał okazję, by na fali znakomitych występów skorzystać ze znacznie korzystniejszej oferty z ligi szwedzkiej. Mocno interesowały się nim tamtejsze kluby, oferując spore pieniądze. Najbardziej zdeterminowane było Malmoe FF, lecz Ishak nie był zainteresowany przenosinami, preferując dalszą grę dla Lecha.

Kontrakt Mikaela Ishaka z Lechem Poznań niebawem dobiegnie końca

Czy to oznacza, że kapitan Kolejorza zostanie w nim dłużej niż do końca obecnego kontraktu? W tej chwili trudno wróżyć i żadnego scenariusza wykluczać nie należy. Faktem jest jednak to, iż kontrakt 29-latka z poznaniakami dobiega końca w czerwcu 2023 roku, a rozmowy w sprawie nowej umowy jeszcze się nie rozpoczęły.

