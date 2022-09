Ciekawy projekt Legii Warszawa. To interesująca ścieżka rozwoju dla piłkarzy

Bliska współpraca dwóch polskich klubów z Ekstraklasy i Fortuna 1. Ligi? To ewenement naprawdę rzadko spotykany, szczególnie jeśli mówimy o współpracy sformalizowanej. Właśnie w taki projekt zamierza jednak zaangażować się Legia Warszawa, która w ten sposób chciałaby stworzyć nową ścieżkę rozwoju dla swoich młodych, utalentowanych zawodników. Jej wybór miał paść na Zagłębie Sosnowiec.

Legia Warszawa chce współpracować z Zagłębiem Sosnowiec

Pomysł ten to inicjatywa Marka Śledzia, który niedawno objął funkcję głównego koordynatora w akademii Legii. Chciałby on, aby oba kluby kooperowały ze sobą w ramach piłki młodzieżowej, a w szczególności jeśli chodzi o wypożyczanie i ogrywanie młodych zawodników w momencie, gdy ci muszą przeskoczyć z futbolu juniorskiego do seniorskiego.

Tę inicjatywę na łamach portalu sport.tvp.pl skomentował sam Śledź. Dowiadujemy się, że projekt ten jest już na poważnym etapie. – Jesteśmy w trakcie finalizacji rozmów. Umowa ma dotykać przede wszystkim akademii i struktur szkoleniowych, by nie wprowadzać zamieszania dotyczącego pierwszej drużyny. Zagłębiu może się opłacać oddać nam juniora, a potem za pośrednictwem odpowiednich procentów, dostać większe środki z okazji jego transferu – opowiedział szef akademii Legii.

Dla warszawian ta inicjatywa jest podwójnie ważna, biorąc pod uwagę fakt, ile obiecujących talentów uciekło jej w ostatnim czasie. Szymon Włodarczyk przeniósł się do Górnika Zabrze, Ariel Mosór trafił do Piasta Gliwice, Mateusz Praszelik do Śląska Wrocław, a Sebastian Walukiewicz do Pogoni Szczecin.

Czytaj też:

Mikael Ishak podjął ważną decyzję w sprawie swojej przyszłości. To kluczowe dla Lecha Poznań