Kosta Runjaić powiedział, co sądzi o powołaniu Artura Jędrzejczyka do reprezentacji. Dwuznaczne słowa

Legia Warszawa wysoko wygrała z Wisłą Płock (3:0) w Pucharze Polski i tym samym zrewanżowała się za ostatnią przegraną w Ekstraklasie. Gole dla Wojskowych w tym meczu strzelili Ernest Muci, Josue oraz Blaz Kramer.

Na pomeczowej konferencji prasowej dziennikarze zapytali trenera Kostę Runjaicia o to, jak zareagowałby na powołanie Artura Jędrzejczyka do reprezentacji Polski na Mundial w Katarze, ponieważ pojawiają się takie spekulacje.

Artur Jędrzejczyk z powołaniem? Runjaić: Byłbym bardzo zadowolony

Niemiecki szkoleniowiec odpowiedział, że nie chce dawać żadnych propozycji Michniewiczowi, bo to bardzo doświadczony szkoleniowiec, a to, czy zostanie powołany, czy nie, to nie są jego kompetencje.

Później jednak Kosta Runjaić stwierdził, że byłby bardzo zadowolony, tak samo, jak wszyscy w klubie, gdyby Artur Jędrzejczyk otrzymał powołanie. – Ale z drugiej strony niekoniecznie. W takiej sytuacji nasz zawodnik straciłby bowiem trwający dwa miesiące okres przygotowawczy przed dalszą częścią sezonu – podkreślił.

Czy jakiś inny z moich zawodników powinien otrzymać promocję do reprezentacji Polski? Nie sądzę, ale to nie moja sprawa. Decyzję podejmuje selekcjoner Czesław Michniewicz – uciął.

Odchodząc od tematu reprezentacji Polski, szkoleniowiec Legii Warszawa wyróżnił po meczu jednego ze swoich podopiecznych. Niemiec był bardzo zadowolony z wysokiego poziomu Bartosza Kapustki. – To prawdopodobnie jego najlepszy mecz w tym sezonie. O zwycięstwie zadecydowała kooperacja i współpraca całego zespołu. Moim zdaniem był to cięższy mecz od tego piątkowego, również ze względu na stan boiska – zakończył.

