Kibice Puszczy Niepołomice ośmieszyli Piotra Stokowca. Trener wydał oświadczenie

Po ostatnim meczu Zagłębia Lubin doszło do typowej ekstraklasowej „rozmowy motywacyjnej” między piłkarzami, trenerem Miedziowych i kibicami. Jej echa słychać do dziś, głównie ze względu na bardzo niefortunne słowa, które do fanów dolnośląskiej drużyny skierował Piotr Stokowiec. Szkoleniowiec zmaga się teraz z wielką krytyką, a na jego wypowiedź zareagowali też kibice Puszczy Niepołomice, którą menedżer lubinian obraził. W efekcie trener wystosował też specjalne oświadczenie.

Kibice Puszczy Niepołomice odegrali się na Piotrze Stokowcu

Przypomnijmy, chodzi o sytuację, kiedy to Stokowiec bronił się przed zarzutami ze strony fanów Miedziowych. – Gdyby nie ci piłkarze i nie ten sztab, dzisiaj zapierdzielalibyście na mecz do Niepołomic – rzucił szkoleniowiec, deprecjonując klub z Małopolski, który obecnie prowadzi w tabeli Fortuna 1. ligi. Te słowa rozeszły się bardzo szerokim echem po środowisku piłkarskim.

Fani Puszczy nie pozostali dłużni Stokowcowi. Wczoraj, 31 października, drużyna z południa Polski mierzyła się ze Skrą Częstochowa, którą zresztą pokonała 3:0. Uwagę przykuwało jednak nie tyle samo zwycięstwo, ile kukła, którą wniesiono na stadion. Została ona ucharakteryzowana tak, by przypominała trenera Zagłębia. Na przedzie koszulki namalowano literę „L” na wzór nauki jazdy samochodem, a pod spodem dopisano „Uczę się szacunku”. Na plecach z kolei pojawiło się nazwisko Stokowca i liczba „0”, czego tłumaczyć nie trzeba.

Oświadczenie Piotra Stokowca

Oprócz tego na stronie internetowej Miedziowych pojawiło się oświadczenie ich szkoleniowca. „Moja lapidarna wypowiedź została w mediach społecznościowych wycięta i skrócona, wyrwana z kontekstu, w którym chodziło mi tylko o naszą sytuację w tabeli w poprzednim sezonie i walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. Niestety moja wypowiedź tak przedstawiona, robi złe wrażenie, mimo że nie miałem złych intencji. Ani w stosunku do Puszczy Niepołomice, ani w stosunku do kibiców. Jeśli kogoś tym uraziłem, to przepraszam, nie miałem zamiaru nikogo dotknąć swoją wypowiedzią” – napisał.

