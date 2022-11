Kolejny reprezentant Polski trenuje w klubie z Ekstraklasy. Walczy o wylot na mundial

Przygotowywania do mistrzostw świata w Katarze wkraczają w ostateczną fazę. Niedawno media obiegła wiadomość, że Grzegorz Krychowiak dołączył do Legii Warszawa, z którą przygotowuje się do nadchodzącego mundialu, zaraz po tym dowiedzieliśmy się, że Karol Świderski trenuje z Jagiellonią Białystok. Teraz kolejny z reprezentantów pojawił się na treningu innego klubu Ekstraklasy. Mowa o Kamilu Jóźwiaku.

Z 47 zawodników, którzy znaleźli się w szerokiej kadrze Czesława Michniewicza, 26 poleci reprezentować Polskę na mistrzostwach świata w Katarze. Kilku piłkarzy może być pewnych wyjazdu na mundial, jednak zważywszy na to, jak przebiegały ostatnie miesiące, inni muszą przekonać selekcjonera, aby na nich postawił. Jednym z takich piłkarzy jest występujący na co dzień w Charlotte FC Kamil Jóźwiak, który został przyłapany na treningach z mistrzem Polski, Lechem Poznań. Kamil Jóźwiak trenuje z Lechem Poznań Charlotte FC nie zakwalifikowało się do fazy play-off MLS, w związku z czym ich sezon zakończył się już 9 października. Klub zorganizował dla swoich zawodników tylko kilka treningów po zakończeniu kampanii 2021/22, dlatego stało się jasne, że reprezentanci Polski: Karol Świderski i Kamil Jóźwiak musieli znaleźć kluby, z którymi będą przygotowywać się do mundialu, podobnie jak uczynił Grzegorz Krychowiak. Skrzydłowy Charlotte FC zdecydował się poprosić o przysługę swojego byłego pracodawcę, czyli Lecha Poznań. 24-latek odbył już pierwsze sesje treningowe. twitter Czy Kamil Jóźwiak ma szanse na wyjazd do Kataru? O ile Karol Świderski i Grzegorz Krychowiak mogą spać spokojnie o swoje miejsce w samolocie do Kataru, o tyle Kamil Jóźwiak nie może powiedzieć tego samego. Skrzydłowy nie rozegrał ani minuty w meczach reprezentacji Polski w 2022 roku, a Czesław Michniewicz nie należy do jego zwolenników. Warto dodać, że Jóźwiaka zabrakło także w kadrze na ostatnim, wrześniowym zgrupowaniu. W minionym już sezonie MLS 24-latek rozegrał 19 spotkań, w których zaliczył 3 asysty. Czytaj też:

