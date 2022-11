Reprezentant Polski kontuzjowany. Dopiero został powołany na mundial w Katarze

Lech Poznań rzutem na taśmę zdołał pokonać Jagę 2:1 po golu Filipa Szymczaka w 91. minucie spotkania. Podopieczni Johna Van den Broma zajmują 5. pozycję w tabeli, jednak mają o mecz mniej od wyprzedzającą ich Wisłę Płock oraz Widzew Łódź. Potencjalne kolejne zwycięstwo da im miejsce w pierwszej trójce PKO BP Ekstraklasy. Choć wynik dla Kolejorza jest doskonały, to najmniej korzystną informacją ze spotkania jest fakt, że Michał Skóraś musiał opuścić murawę z powodu urazu.

Michał Skóraś zszedł z boiska z urazem

Michał Skóraś od kilku spotkań prezentuje znakomitą formę, co zaowocowało powołaniem do kadry na mistrzostwa świata do Kataru przez Czesława Michniewicza. Selekcjoner wybrał się na mecz z Villarreal, wygrany przez Lech Poznań 3:0 w ramach Ligi Konferencji Europy, w którym skrzydłowy zdobył dwa gole.

Niestety dzisiejsze spotkanie z Jagiellonią Białystok okazało się pechowe dla 20-latka. Najpierw zanotował żółtą kartkę, a w 56. minucie meczu musiał opuścić boisko z powodu urazu odniesionego podczas starcia z Wojciechem Łaskim. W jego miejsce wszedł Filip Marchwiński. Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie dolega pomocnikowi reprezentacji Polski.

Michał Skóraś w reprezentacji Polski

Dotychczas Michał Skóraś zdołał zagrać w reprezentacji Polski tylko jeden mecz. Miało to miejsce podczas przegranego spotkania z Holandią 0:2 na PGE Narodowym.

Następny mecz, w zależności od stanu zdrowia, skrzydłowy prawdopodobnie zagra w sparingu z reprezentacją Chile lub juniorami Legii Warszawa, z którymi mają się zmierzyć Polacy przed wylotem do Kataru.

