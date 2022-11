Media: Wiceprezes Cracovii i były sekretarz PZPN zatrzymani przez CBA

Szokującymi doniesieniami podzielił się portal rmf24.pl. Według doniesień dziennikarzy tej redakcji Jakub T. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Działacz jest też członkiem zarządu PZPN. Podobne problemy ma również Maciej S., którzy swego czasu pracował jako sekretarz generalny w polskiej federacji.

Jakub T. i Maciej S. zatrzymani przez CBA. Obaj działali w PZPN

Większą ilością informacji na ten temat podzielił się natomiast Szymon Jadczak, dziennikarz śledczy „Wirtualnej Polski”. Na portalu sportowefakty.wp.pl opublikował artykuł, z którego wynika, że do zatrzymania doszło w Warszawie. Oprócz Jakuba T. funkcjonariusze CBA zatrzymali również Macieja S. Drugi z wymienionych pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej przez dziewięć lat.

Pierwotnie planowano, by do akcji doszło dopiero w kolejnych dniach. Ostatecznie jednak CBA przyspieszyło realizację zatrzymań ze względu na możliwy wyjazd jednej z osób na mecz Polska – Meksyk w ramach mistrzostw świata w Katarze. Jak czytamy we wspomnianym tekście, Prokuratura Krajowa na razie odmawia oficjalnego komentarza w tej sprawie.

Z ustaleń portalu sportowefakty.wp.pl wynika, iż zatrzymanie Jakuba T. oraz Macieja S. jest „efektem śledztwa prowadzonego w Szczecinie w sprawie nieprawidłowości w piłkarskiej centrali”. Chodzi o aferę melioracyjną, w ramach której podejrzewa się ustawienie ponad 100 przetargów dla Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie za kwotę zbliżoną do 600 milionów złotych.

Postępowanie dość niespodziewanie wykazało, iż związek z przestępstwami może mieć jeden z działaczy piłkarskich. W toku śledztwa wynikły również nieprawidłowości przy zawieraniu umów sponsorskich przez PZPN. CBA planuje kolejne zatrzymania w najbliższych dniach. Jakub T. i Maciej S. mają usłyszeć zarzuty w Prokuraturze Krajowej jutro, to znaczy 22 listopada.

