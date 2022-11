To już niemal pewne. Waldemar Fornalik znalazł pracę w polskim klubie

Choć obecnie uwaga kibiców skupia się głównie na mistrzostwach świata w Katarze, ważne rzeczy dzieją się w jednym z polskich klubów. Jak donoszą media, a konkretnie serwis weszlo.com, Waldemar Fornalik nie będzie długo przebywał na bezrobociu. Doświadczony szkoleniowiec i były selekcjoner reprezentacji Polski ma wkrótce otrzymać nową posadę.

Waldemar Fornalik zostanie trenerem Zagłębia Lubin

„Waldek King”, jak przez wielu jest nazywany trener, ma przejąć Zagłębie Lubin. O takim scenariuszu mówiło się już jakiś czas temu, aczkolwiek szefostwo Miedziowych interesowało się jeszcze kilkoma innymi kandydatami na to stanowisko. Podobno było ich czterech i zanim decyzja została podjęta, każdego należało odpowiednio sprawdzić. W końcu jednak wybór padł na Polaka, uznanego szkoleniowca z sukcesami w Ekstraklasie.

Wspomnianymi menedżerami, którymi również interesował się klub z Dolnego Śląska, byli ponoć Marcin Brosz (obecnie kadra Polski U-19), Adam Majewski (aktualnie Stal Mielec) oraz – co może zaskakiwać najbardziej – Bartosz Grzelak. Mówi się jednak, że to właśnie Fornalik wykazał się największą determinacją do tego, aby przekonać do siebie potencjalnych przyszłych pracodawców i ostatecznie zyskał w ich oczach największe uznanie.

Zadanie, przed którym stanie 59-latek, łatwe nie będzie. Lubinianie aktualnie zajmują dopiero 15. lokatę w Ekstraklasie, mają na koncie 17 „oczek” i tylko jedno przewagi nad Piastem Gliwice, który znajduje się już w strefie spadkowej. Tymczasem celem Miedziowych miał być powrót do ligowej czołówki i walka o awans do europejskich pucharów. W tym sezonie to już raczej niemożliwe niemniej jednak wyniki Zagłębia za kadencji Fornalika będą musiały bardzo szybko się poprawić.

