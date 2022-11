Dani Ramirez może wrócić do Polski. Szykuje się sensacyjny transfer

Pomimo trwającego mundialu w Katarze i przerwy w rozgrywkach klubowych, to przedstawiciele wielu drużyn nie próżnują i walczą, by się wzmocnić w zimowym okienku.

Dani Ramirez może wrócić do Ekstraklasy

Ekstraklasowe ekipy również nie przesypiają tego okresu, tylko intensywnie pracują. W związku z tym pojawiło się wiele informacji i doniesień transferowych.

Dziennikarze WP Sportowych Faktów dotarli do informacji, że do PKO BP Ekstraklasy szykuje się wielki powrót. Chodzi o Hiszpana, który był swego czasu gwiazdą na polskich boiskach, czyli o Daniego Ramireza. Przypomnijmy, pomocnik latem pożegnał się z Lechem Poznań i odszedł do belgijskiego Zulte Waregem.

Początkowe problemy z powrotem Daniego Ramireza

Temat powrotu Ramireza wydawał się niemożliwy, bo zgodnie z przepisami dany piłkarz może w sezonie wystąpić w maksymalnie dwóch klubach.

Przypomnijmy, oprócz występów w lidze belgijskiej w barwach Zulte Waregem, Hiszpan zagrał w Polscem w barwach Lecha Poznań mecz o Superpucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Kolejorz przegrał tamten mecz 0:1.

Zwrot akcji w sprawie transferu Daniego Ramireza do Ekstraklasy

Jednak dziennikarze WP Sportowych Faktów ustalili, że ten powrót będzie możliwy. Sprawę rozwiązuje fakt, iż to spotkanie pucharowe ma nie zostać zaliczone jako mecz rozegrany w tym sezonie. Oznacza to, że Dani Ramirez ma zielone światło, by wrócić do Polski. Mówi się, że agent piłkarza prowadzi rozmowy z Widzewem Łódź. Podobno, chętnych ma być więcej, a przyszłość pomocnika wyjaśni się w najbliższych tygodniach.

Czytaj też:

Polski trener, który pokonał Argentynę na mundialu. Jaką ma radę dla Michniewicza?Czytaj też:

Mauro Cantoro zdradził słabe strony reprezentacji Polski. „Argentyna może to wykorzystać”