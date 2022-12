Kłopoty Legii Warszawa. Gwiazdy mogą opuścić klub

Legia Warszawa zajmuje obecnie drugą pozycję w PKO BP Ekstraklasie, tracąc do liderującego Rakowa Częstochowa aż 9 punktów. Legioniści notują przyzwoite wyniki i w porównaniu do poprzednich sezonów, są na dobrych torach w walce o mistrzostwo Polski. Rozgrywki najwyższej polskiej ligi wracają dopiero pod koniec stycznia, zatem fani będą oczekiwać zimowych transferów. Wiadomo już, że na Łazienkowskiej raczej nie będzie na co liczyć, ponieważ priorytety są inne.

Wygasające kontrakty piłkarzy Legii Warszawa

30 czerwca 2023 roku wygasają kontrakty: Artura Jędrzejczyka, Bartosza Kapustki, Mattiasa Johanssona, Filipa Mladenovicia oraz Josue. Niemal pewne jest, że dwóch Polaków pozostanie w kadrze Kosty Runjaicia, jednak wciąż wielką niewiadomą jest przedłużenie kontraktów dwóch ostatnich.

Jakiś czas temu Portugalczyk przejął opaskę kapitańską stołecznego klubu i jest jego bezapelacyjnym liderem. Równie mocnym ogniwem Wojskowych jest serbski lewy defensor, który miał okazję wystąpić na mundialu w Katarze.

Mladenović i Josue odejdą z Legii?

Według informacji TVP Sport obaj piłkarze są bliżej odejścia z zespołu niż pozostania w nim. Obaj chcieliby podpisać kontrakty życia, a może to być dla nich ostatnia taka możliwość. Dodatkowo należy zaznaczyć, że Legia Warszawa nie bierze udziału w europejskich pucharach, dlatego z finansami nie jest najlepiej.

– Mamy w drużynie wielu istotnych zawodników, którzy wywierają ogromny wpływ na naszą grę. Mladenović i Josue należą do czołówki także za sprawą statystyk. Dużo wnoszą, ale musimy liczyć się z tym, że potrzebne nam będą potencjalne alternatywy. Pracujemy nad tym wraz z działem skautingu – powiedział dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.

