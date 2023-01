Lech Poznań sfinalizował pierwszy zimowy transfer. Upragniony bramkarz trafił do klubu

Przedstawiciele Lecha Poznań poinformowali o transferze nowego zawodnika do klubu. Kolejorz ściągnął w swoje szeregi bramkarza Sparty Praga na półroczne wypożyczenie. „W umowie jest również opcja przedłużenia współpracy” – czytamy w komunikacie klubu. Nowym nabytkiem mistrza Polski jest 28-letni Dominik Holec.

Z Dominikiem Holcem związaliśmy się półrocznym kontraktem z możliwością przedłużenia o następne dwa lata. To dobry, doświadczony bramkarz, reprezentant Słowacji, który zna już polską ligę i nasz język. W związku z tym liczymy, że jego adaptacja przebiegnie bardzo szybko i na pewno zwiększy rywalizację o miejsce w składzie w rundzie wiosennej – mówi dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa.

Dominik Holec, który urodził się w Czeskich Budziejowicach, ale jest Słowakiem i wychowankiem klubu MSK Zilina. W tym klubie zadebiutował w lidze słowackiej, będąc jednocześnie wypożyczany do innych drużyn. W Żylinie rozegrał dwa pełne sezony w sezonach 2018/19 i 2019/20, zanim trafił do czeskiej Sparty Praga.

Holec występował już w PKO Ekstraklasie

Piłkarz już występował wcześniej w PKO BP Ekstraklasie. Od wiosny sezonu 2020/21 bramkarz bronił barw Rakowa Częstochowa, w którym rozegrał 16 meczów ligowych oraz 3 w Pucharze Polski.

Holec przyjechał ze stolicy Czech do Poznania w poniedziałek i przeszedł badania medyczne w klinice Rehasport, który współpracuje z Kolejorzem. Słowak mówi bardzo dobrze po polsku i zna także obrońcę Lecha – Lubomira Satkę. – Kiedy byłem w Rakowie, to uczyłem się języka polskiego. To dla mnie na pewno plus, a także to, że znam się z Lubo. Pomoże mi to na pewno na początku w Lechu i Poznaniu. Chciałbym tutaj osiągnąć dużo sukcesów jako zespół – przyznaje słowacki golkiper.

Dla mnie to dobry ruch, bo trafiam do dużego klubu. Jest to przecież aktualny mistrz polskiej ligi. Jestem zadowolony i dumny, że mogę być teraz w Kolejorzu. Mam nadzieję, że będę tutaj pisać jeszcze lepszą historię niż w Rakowie – dodał.

Rywalizacja w Lechu Poznań

Dotychczas bramkarzami Lecha Poznań byli Filip Bednarek, Artur Rudko i Krzysztof Bakowski. Pierwszy z nich wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce Kolejorza. W eliminacjach do Ligi Mistrzów pierwszym bramkarzem był Rudko, na którego spadła ogromna krytyka po meczu z Karabachem Agdam.

Holec będzie występować przy Bułgarskiej w bluzie bramkarskiej z numerem 77. Po podpisaniu kontraktu pojechał do Pragi, ale błyskawicznie wraca, ponieważ wylatuje w środę z Lechem na zgrupowanie w Dubaju. – To dla mnie najlepsze, że dzieje się wszystko szybko, nie ma czasu na nic – mówi Dominik.

W dużych klubach jest zawsze rywalizacja, tutaj też na pewno tak będzie. Ale ja chcę pomóc drużynie i grać jak najwięcej w piłkę. Chcę się pokazać z jak najlepszej strony już na obozie – podsumowuje.

