Wielki powrót snajpera do Legii Warszawa? Media: Transfer definitywny

W najbliższy weekend PKO BP Ekstraklasa wraca do gry po mundialowej przerwie. W trakcie zimowego okienka transferowego kluby z najwyższego szczebla rozgrywkowego w Polsce zbroją się w nowe nabytki i wiele wskazuje na to, że do ostatnich godzin stycznia będą ogłaszane świeże transfery. Choć w ostatnim czasie często mówi się o potencjalnych odejściach gwiazd Legii Warszawa, to istnieje prawdopodobieństwo, że na Łazienkowską wrócą znajome twarze. Wg doniesień mediów jedna z nich, jest już „pewniakiem”.

Media: Tomas Pekhart wróci do Legii Warszawa

O sprawie poinformował dziennikarz „Interii Sport” Sebastian Staszewski. Wg jego informacji król strzelców PKO BP Ekstraklasy z sezonu 2020/21 ponownie zasili szeregi Legii Warszawa na zasadzie transferu definitywnego. Przez ostatnie pół roku 33-letni czeski napastnik występował w tureckim zespole Gaziantep FK, jednak jego przygoda z tym klubem nie należy do udanych.

Z kolei w koszulce z „L-ką” w kółeczku grał przez dwa i pół roku, co było dla niego bardzo udaną przygodą. Dwukrotnie sięgał wówczas po mistrzostwo Polski, a nagrodę dla najlepszego strzelca wspomnianego wcześniej sezonu zgarnął dzięki zdobytym 22. bramkom. Warto dodać, że to kolejny raz, kiedy Czech prowadzi negocjacje ze stołecznym klubem. Wiele mówiło się o jego przyjściu jeszcze przed rozpoczęciem trwającej kampanii, ale obie strony nie doszły do porozumienia.

twitter

Tomas Pekhart chce opuścić Turcję

33-latek ma być zdeterminowany do opuszczenia Turcji, a jego wymarzonym kierunkiem jest Warszawa. Wg najnowszych doniesień Tomas Pekhart jest w stałym kontakcie z dyrektorem sportowym Wojskowych Jackiem Zielińskim.

Zamknięcie sprawy ma nastąpić maksymalnie w odstępie kilku dni, a Czech miałby dołączyć do Legii jeszcze zimą. Zawodnik miał otrzymać propozycję na półtora roku, czyli do końca sezonu 2023/24.

Czytaj też:

Gwiazda Legii Warszawa może odejść z klubu. W tle poważna ofertaCzytaj też:

Wiadomo, kiedy poznamy nowego selekcjonera. Media wskazują na konkretny dzień