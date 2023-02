Raków Częstochowa przedstawił nowego prezesa. Duże zaskoczenie

Mniej więcej w połowie lutego 2023 świat obiegła informacja, że Adam Krawczak nie będzie już prezesem Rakowa Częstochowa. Bezkrólewie nie trwało jednak długo, bo po dziewięciu dniach poznaliśmy osobę, która w najbliższym czasie go zastąpi. Na oficjalnej stronie internetowej klubu opublikowano informację, iż funkcję sternika powierzono Piotrowi Obidzińskiemu.

Raków Częstochowa ma nowego prezesa

To duży zwrot akcji względem tego, o czym pisały polskie media dzień wcześniej. W „Przeglądzie Sportowym” pojawił się bowiem artykuł, według którego prezesem ekipy z województwa śląskiego miałby zostać Bogusław Leśnodorski, który niegdyś odgrywał tę rolę w Legii Warszawa.

Plotki dodatkowo podgrzała rozmowa, w którą wdał się znany prawnik z Michałem Świerczewskim, to jest właścicielem częstochowskiego klubu. „Michał, nie stać cię na mnie” – napisał na Twitterze Leśnodorski. „Zobaczymy jutro” – odpisał biznesmen. Jak się okazało, obaj panowie mylili tropy, bo prezesem został Obidziński. W kuluarach można usłyszeć, że Rakowowi polecił go… właśnie Leśnodorski.

Piotr Obidziński nowym prezesem Rakowa Częstochowa

– Walczymy o cele, o jakich jeszcze niedawno mogliśmy pomarzyć. To szansa, ale jednocześnie potencjalne zagrożenia, których jesteśmy świadomi. Na pewno zdajemy sobie sprawę z naszych słabości. Przed nami bardzo wymagający okres, dlatego chcemy się do niego jak najlepiej przygotować, stąd dołączenie na stałe Piotra Obidzińskiego do zarządu. Wierzę, że jego bogate doświadczenie pomoże nam w realizacji kolejnych wyzwań – powiedział Michał Świerczewski, właściciel Rakowa, cytowany w oświadczeniu.

Obidziński nie jest anonimową postacią dla polskiej piłki. Ma on wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami biznesowymi oraz sportowymi. Największy rozgłos uzyskał w czasie, kiedy pracował jako prezes zarządu Wisły Kraków, z którą rozstał się w słabej atmosferze.

