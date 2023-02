Lech Poznań latem straci swoją gwiazdę. Dyrektor sportowy Kolejorza niczego nie ukrywał

Lech Poznań znany jest z tego – nie tylko w Polsce, lecz całej Europie – że regularnie posyła w świat utalentowaną młodzież, za którą rzeczywiście wyłożyć spore pieniądze. Udowadniali to wcześniej Jan Bednarek, Jakub Moder czy niedawno Jakub Kamiński. Wszystko wskazuje na to, iż ich śladami niebawem pójdzie kolejny wychowanek Kolejorza.

Michał Skóraś szykuje się do transferu z Lecha Poznań

Naturalnie nie stanie się to już teraz, ponieważ okno transferowe w większości krajów już się zamknęło, przeważnie stało się wraz z końcem stycznia. W związku z tym nie ma takiej możliwości, aby Michał Skóraś, bo o nim mowa, odszedł z ekipy już teraz. Przy Bułgarskiej liczą się jednak, że stracą swój wciąż młody talent w kolejnych miesiącach.

Wszystko to jest efektem progresu poczynionego przez skrzydłowego. Jeszcze w poprzednim sezonie wydawało się, że nie ma on takiego potencjału, by stawiać go w jednym szeregu z tymi najbardziej utalentowanymi „produktami” poznańskiej akademii. Obecne rozgrywki też nie są idealne w wykonaniu 23-latka, aczkolwiek wiele razy zdołał on już przekonać, że może zrobić większą karierę, niż pierwotnie się wydawało.

Dyrektor sportowy Lecha Poznań jasno o odejściu Michała Skórasia

Mówimy wszak o zawodniku, który w sezonie 2022/23 był motorem napędowym zespołu w europejskich pucharach, w których to Kolejorz osiągnął swój największy sukces od lat. Lech dotarł już do fazy play-off w Lidze Konferencji i nie należy go skreślać przed rewanżem z FK Bodo/Glimt. W rozgrywkach międzynarodowych skrzydłowy wystąpił 24 razy, zdobył 7 bramek i zaliczył dwie asysty. Kolejne 4 gole i 2 ostatnie podania dorzucił w Ekstraklasie.

W związku z dobrymi występami, szczególnie na arenie międzynarodowej, Skóraś zaczął wzbudzać duże zainteresowanie zagranicznych klubów. W programie „Okno transferowe extra” serwisu meczyki.pl dyrektor sportowy poznaniaków wyraźnie zaznaczył, że kibice powinni spodziewać się letniego transferu z udziałem wychowanka. – Nie jest tajemnicą, że wtedy prawdopodobnie nas opuści – stwierdził Tomasz Rząsa.

