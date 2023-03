Rzadka sytuacja w Ekstraklasie. Bramkarz zmienia narodowość

W obecnym sezonie Ekstraklasy nie brakuje bramkarzy z licznymi czystymi kontami. Najbardziej zwracamy uwagę na Polaków, lecz zagraniczni zawodnicy na tych pozycjach również często rzucają się w oczy, prezentując dobrą i pewną formę. Jeden z najlepszych bramkarzy ostatnich lat zmienia narodowość. Być może zobaczymy go na przyszłorocznych mistrzostwach Europy w Niemczech.

Bramkarz Ekstraklasy zmienia piłkarską narodowosć

Vladan Kovacevic kolejny sezon z rzędu prezentuje się z dobrej formy w Rakowie Częstochowa. Nagrodzony statuetką dla bramkarza sezonu 2021/2022 Bośniak jest także w świetnej dyspozycji także i w obecnych rozgrywkach. Spośród 19 występów w lidze, aż w 12 kończył z czystym kontem. W klasyfikacji meczów do zera wyprzedza Henricha Ravasa z Widzewa Łódź i Filipa Bednarka z Lecha Poznań. Dobra forma sprawia, że były młodzieżowy reprezentant Bośni i Hercegowiny przykuł uwagę kadry Serbii. Sam gracz wyraził również chęć zmiany barw.

„Jeden z najlepszych bramkarzy polskiej Ekstraklasy, bramkarz Rakowa, Vladan Kovacević, z wielką przyjemnością przyjął zaproszenie trenera Dragana Stojkovicia i już wkrótce powinien znaleźć się w kadrze serbskiej drużyny” – napisał Serbski Związek Piłki Nożnej na Twitterze.

Bramkarz Rakowa może bez problemu zmienić reprezentację, gdyż nigdy nie wystąpił w oficjalnym meczu kadry Bośni i Hercegowiny. Zaliczył siedem występów w młodzieżowej drużynie oraz był powoływany do seniorskiego składu, lecz ostatecznie nic nie wyszło z dalszej gry.

Vladan Kovacevic może zadebiutować w reprezentacji Serbii

Kovacevic trafił do Polski w 2021 roku z FK Sarajewo. Jeśli wszystkie sprawy formalne zostaną szybko załatwione, to będzie mógł zadebiutować w nowej reprezentacji już pod koniec miesiąca. Serbia rozpocznie kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Na początku czekają ją starcia z Litwą oraz Czarnogórą.

