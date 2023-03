Skandaliczne zachowanie kibiców po meczu PKO BP Ekstraklasy. Do sieci trafiło nagranie

Korona Kielce podejmowała przed własną publicznością Radomiak Radom w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpoczęło się po myśli gości, którzy już w szóstej minucie objęli prowadzenie za sprawą bramki Leonardo Rochy Miramara. To dało impuls drużynie z Kielc, by ruszyć odważniej do ataku i jak szybko się okazało, było to opłacalne. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1, a do siatki dla Korony trafiali Yevgeniy Shikavka oraz Kacper Kostorz. Jednak to nie wynik zapadnie najbardziej w pamięci kibicom z tego wydarzenia.

Bijatyka na meczu Korony Kielce z Radomiakiem Radom

Nie od dziś wiadomo, że mecze Korony Kielce z Radomiakiem Radom wzbudzają ogromne emocje. Sympatycy obu zespołów za sobą nie przepadają, a podczas minionego spotkania na Suzuki Arenie w stolicy woj. świętokrzyskiego również ich niechęć dała się we znaki. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać bijatykę pseudokibiców obu drużyn. Doszło do niej w ciągach komunikacyjnych kieleckiego obiektu. Kibole posługiwali się nie tylko własnymi pięściami, ale też rozmaitymi przedmiotami. Stało się już na tyle niebezpiecznie, że musiała interweniować policja.

– Pod koniec meczu doszło do napięć pomiędzy kibicami obu drużyn. Na wniosek organizatora wprowadzono na stadion policjantów z Oddziałów Prewencji Policji z Kielc i Radomia, aby nie dopuścić do dalszej eskalacji negatywnych nastrojów – przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Jakby tego było mało, kibice pisali również w mediach społecznościowych, że wokół stadionu widać było spalone szaliki a na obiekcie powyrywane, a nawet spalone krzesełka. Nie wiadomo, czy władze PKO BP Ekstraklasy podejmą odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i ukarania obu klubów za zaistniałą sytuację.

