Rewolucyjny pomysł PZPN. Kluby odetchną z ulgą

Choć PKO Ekstraklasa uchodzi za ligę dobrze opakowaną, to cały czas mówi się o przesycie miernej jakości obcokrajowców. Często padają zarzuty mówiące, że młodzi Polacy nie dostają wystarczająco wielu szans. Polski Związek Piłki Nożnej próbował to naprawić, wprowadzając przepis o młodzieżowcu. Być może wkrótce aktualna koncepcja odejdzie w zapomnienie.

Koniec ze znanym pomysłem PZPN

Według doniesień Przeglądu Sportowego Onet PZPN rozważa likwidację przepisu dotyczącego występów młodzieżowych piłkarzy w Ekstraklasie. Do niedawna kluby miały obowiązek wystawiać w meczu młodego gracza. Od obecnych rozgrywek, przepis zmieniono. W teorii młodzieżowiec nie musi występować, lecz w praktyce, zawodnicy do 22. roku życia muszą rozegrać dla klubu w sezonie 3000 minut. W przeciwnym wypadku zespoły poniosą kary finansowe.

Nie wszystkie drużyny przestraszyły się konsekwencji. Bogate kluby, np. Raków Częstochowa, są w stanie zapłacić za to, by nie musieć korzystać z młodzieżowców. Poza tym obowiązek występów młodzieżowca powodował, że inni rówieśnicy musieli siedzieć na ławce, bo kluby chciały mieć zabezpieczenie w razie kontuzji.

— W ten sposób jeden zawodnik się ogrywał, a trzech marnowało. Nie byli jeszcze wystarczająco mocni do Ekstraklasy, ale nie mogli się rozwijać niżej. Wcześniej nie było z szefostwem PZPN żadnych negocjacji na ten temat. Ale Kulesza chciałby to zmienić. Te kluby, które stawiały na młodych zawodników, jak Lech, Legia, Zagłębie, Pogoń, i tak będą stawiały, natomiast pozostałych zawodników można wypożyczyć do klubów I ligi. Tak ogrywało się wielu młodych piłkarzy z Lecha Poznań, jak choćby Kuba Moder czy Tymek Puchacz – powiedział anonimowo członek zarządu PZPN Przeglądowi Sportowemu Onet.

Przepis o młodzieżowcu w I lidze

PZPN chce mocniej skupić się na rozwoju młodzieżowców w I lidze. W myśl nowych przepisów w Ekstraklasie nie byłoby obowiązku występowania młodych graczy, za to na zapleczu w jednym czasie musiałoby występować ich aż dwóch. Kluby z najwyższego szczebla bardzo pozytywne patrzą na tę koncepcję.

