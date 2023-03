Bartosch Gaul stracił pracę. Wiemy, kto go zastąpi w Górniku Zabrze

Tegoroczny sezon PKO BP Ekstraklasy powoli wkracza w decydującą fazę. Na fotelu lidera znajduje się Raków Częstochowa, który ma sześć punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa i 18 „oczek” więcej niż trzeci Lech Poznań.

Ekstraklasa: Górnik Zabrze jest tuż nad strefą spadkową

Mniejsze różnice punktowe są w dolnej połowie tabeli, gdzie drużyna ósma ma siedem pkt przewagi nad 17. W gronie tych drużyn jest Górnik Zabrze, który zebrał „28 oczek” i do strefy spadkowej brakuje mu tylko trzech dwóch oczek.

Trener Górnika Zabrze Bartosch Gaul dostał od właścicieli klubu ultimatum. Jego podopieczni musieli zdecydowanie wygrać z Wisłą Płock, by ten zachował swoją posadę. Co prawda Żabole wygrali 3:2 po dwóch bramkach Lukasa Podolskiego i trafieniu Damiana Rasaka, ale najwyraźniej to nie wystarczyło.

Górnik Zabrze rozstał się z trenerem

W sobotę 18 marca przedstawiciele Górnika Zabrze poinformowali, że Bartosch Gaul żegna się z klubem. „Następuje zmiana na stanowisku trenera Górnika Zabrze. Bardzo dziękujemy trenerowi za jego pracę, za jego oddanie Górnikowi i Drużynie” – czytamy w komunikacie.

– Trenerowi Bartoschowi chcielibyśmy bardzo podziękować za spędzony w Zabrzu czas. Życzymy mu wszyscy jako Klub powodzenia w dalszej trenerskiej karierze. Będziemy obserwować rozwój młodego Szkoleniowca. Za pracę z drużyną i dostarczone sportowe emocje serdecznie dziękujemy – powiedział Adam Matysek, prezes zarządu Górnika Zabrze, cytowany przez klubowe media.

Na ławkę trenerską Górnika Zabrze wraca legenda

Znane jest także nazwisko następcy Gaula. „Zmiana na stanowisku Trenera Górnika Zabrze. Dziękujemy za pracę Trenerowi Bartoschowi Gaulowi. Z dniem dzisiejszym posadę Trenera obejmuje Jan Urban” – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy Bartosch Gaul obejmując posadę pierwszego trenera Górnika Zabrze 23 czerwca 2022 roku, zastąpił na tym stanowisku właśnie Jana Urbana, który jest legendą tego klubu. – Górnik to mój dom, serce zawsze jest trójkolorowe i kiedy tylko mogę pomóc Klubowi jestem do dyspozycji. Czeka nas ciężka praca, ale wiara w dobre wyniki jest nie tylko słowem, ale i przekonaniem. Drużyna ma potencjał i my go wykorzystamy, by wygrywać – powiedział klubowym mediom Jan Urban, który od dziś rozpoczyna ponownie pracę z zespołem.

