Lukas Podolski może odejść z Górnika Zabrze. Szczerze ocenił powrót Jana Urbana

Przygoda Lukasa Podolskiego z Górnikiem Zabrze indywidualnie miewała wzloty i upadki. Ostatnie tygodnie są jednak zdecydowanie pozytywne dla doświadczonego napastnika, ponieważ został wybrany zawodnikiem kolejki PKO BP Ekstraklasy. W klubie ze śląska zaszły zmiany na stanowisku trenera. Powracający na to stanowisko Jan Urban w przeszłości nie miał po drodze z Niemcem, co wywołało wiele nieporozumień pomiędzy nimi. W związku z tym mistrz świata z 2014 roku zabrał głos w tej sprawie.

Jan Urban nie miał po drodze z Lukasem Podolskim

Niedługo po rozwiązaniu poprzedniej umowy z Górnikiem Zabrze Jan Urban dał do zrozumienia, że pomiędzy nim a Lukasem Podolskim dochodziło do sprzeczek. Polski trener nie rozumiał, dlaczego Niemiec ma tłumaczyć prezesowi cokolwiek dotyczącego jego pobytu w zabrzańskim zespole.

— Podolski opowiedział się po drugiej stronie, mówiąc, że nie chciałby kolejnemu prezesowi tłumaczyć swojej koncepcji na pobyt w Górniku. Nie bardzo rozumiem, co i dlaczego piłkarz miałby tłumaczyć szefowi klubu, skoro ma podpisany kontrakt (...) Niech gra w piłkę, zamiast pouczać innych, starszych od siebie. Żalu nie czuję, ale nie przejdę nad tym do porządku dziennego, ponieważ na razie to ja coś zrobiłem dla Górnika i zapisałem się w historii tego klubu, a on dopiero na to pracuje — mówił Jan Urban w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”.

Lukas Podolski docenił rozwój Górnika Zabrze

Lukas Podolski pojawił się w programie „Prawda Futbolu”, podczas którego przyznał, że jego poglądy nie uległy zmianie i jego zdaniem Jan Urban nie do końca interpretował je tak, jak powinien.

— Mam to samo zdanie. Były słowa, że po konferencji takie jest życie, że piłkarze, trenerzy, dyrektorzy przychodzą i czasem odchodzą. Jan Urban odebrał, że to przeciwko niemu, ale to nie było tak. Czasami tak jest, że jeden ma taką odpowiedź, a drugi inną (...) Jestem tu półtora roku, a wydarzyło się tu bardzo dużo. Nie wiem, czy ze wszystkich zmian się śmiać, czy płakać. Szkoda mi klubu, kibiców, że Górnik się nie rozwija. To nie jest atak skierowany do kogokolwiek, a jedynie obraz sytuacji, jak nie powinien działać klub – powiedział Niemiec.

Lukas Podolski może nie podpisać nowego kontraktu z Górnikiem Zabrze

Były reprezentant Niemiec nie ukrywał zmartwienia tym, do czego dochodzi wokół Górnika Zabrze, jednak prawdopodobnie nie zdecyduje się na podpisanie nowej umowy ze swoim ukochanym klubem. Po głowie chodzi mu wiele myśli.

— Może się tak wydarzyć, że po ostatnim meczu powiem, że nie chce mi się grać i będę wolnym zawodnikiem. Może zostanę, a może wpłynie jakaś oferta z kraju i miasta, w którym z rodziną jeszcze nie byłem. Półtora roku w Górniku, to jak pięć lat gdzieś indziej. Tyle się tu dzieje, traci energii na niepotrzebne rzeczy, że czasem to męczy — podkreślił mistrz świata z 2014 roku.

