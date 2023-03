Jan Urban zdradził szczegóły kontraktu z Górnikiem Zabrze. Wspomniał o Lukasie Podolskim

PKO BP Ekstraklasa powoli wkracza w decydujące kolejki, choć do końca sezonu zostało jeszcze trochę czasu. W ostatnich tygodniach w kilku klubach doszło do wielu roszad, m.in. w Stali Mielec, gdzie swoją posadę stracił trener Adam Majewski. Również w Lechii Gdańsk dokonano zmiany na stanowisku szkoleniowca. Marcina Kaczmarka zastąpił David Badia. Jednak najgłośniejszym echem po Polsce rozszedł się powrót Jana Urbana na ławkę trenerską Górnika Zabrze.

Jan Urban skomentował powrót do Górnika Zabrze

Rozłąka Jana Urbana z Górnikiem Zabrze trwała zaledwie dziewięć miesięcy. Szkoleniowiec przybył do klubu po trudnym okresie, który przeszedł pod rządami Barstoscha Gaula. Obecnie zabrzanie zajmują ostatnie miejsce gwarantujące utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, jednak wyprzedzają Koronę Kielce tylko o punkt. Jan Urban przyznał, że gdy tylko otrzymał propozycję objęcia, bardzo szybko podjął decyzję, ponieważ, jak twierdzi, gdyby odmówił, poczułby się źle. Przy okazji zdradził szczegóły swojego kontraktu.

– To jest ten sam kontrakt, który miałem wcześniej. Nie ma potrzeby dokonywać zmian. Zastanawiałem się, czy mógłbym odmówić, jakie były konsekwencje finansowe. I tak do końca to tego nie wiem. Chcę pomóc i dlatego się zgodziłem – cytuje słowa Jana Urbana polsatsport.pl.

Jan Urban o rzekomym konflikcie z Lukasem Podolskim

Ostatnia przygoda Jana Urbana z Górnikiem Zabrze przyniosła rzekome nieporozumienia pomiędzy nim a Lukasem Podolskim, o których wielokrotnie pisały media. Do sprawy odniósł się już mistrz świata z 2014 roku, a teraz skomentował to szkoleniowiec.

– Rozmawialiśmy nie raz. Widać, że obaj graliśmy w piłkę i takie sytuacje są dla nas normalne. Gdyby coś było – starałbym się załagodzić sytuację – miał powiedzieć trener.

