Legia Warszawa podejmie Raków Częstochowę! Gdzie i o której obejrzeć hit PKO BP Ekstraklasy? Transmisja TV i online

Na ten pojedynek czekają wszyscy kibice PKO BP Ekstraklasy. Niezawodny Raków Częstochowa przyjeżdża na Stadion Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, by podjąć stołeczną Legię. Podopieczni Kosty Runjaicia zajmują drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy właśnie za przyjezdnymi ze Śląska, jednak tracą do nich aż dziewięć punktów. Nic nie jest jeszcze przesądzone, ale wiele wskazuje na to, że zobaczymy walkę o mistrzostwo do ostatniej kolejki.

Raków Częstochowa nie ma sobie równych w sezonie 2022/23

Ostatni mecz Rakowa Częstochowa? Porażka 1:3 z Górnikiem Zabrze, jednak był to tylko mecz towarzyski. Ostatnia porażka zawodników Marka Papszuna na poziomie ligowym? Tutaj trzeba cofnąć się do 3 września 2022 roku. Wówczas przegrali 0:3 w wyjazdowym meczu z Cracovią. Od tamtej pory ekipa ze Śląska notuje same zwycięstwa z pojedynczymi remisami, dzięki czemu piłkarze Rakowa zaczęli przyciągać wzrok skautów najlepszych klubów świata.

Niemniej komplementów można prawić Legii Warszawa. Stołeczna drużyna ostatnią porażkę w lidze zanotowała w Płocku, ulegając tamtejszej Wiśle 1:2, jednak miało to miejsce 14 października 2022 roku. Ostatnie tygodnie to prawdziwe majstersztyki w wykonaniu wiceliderów PKO BP Ekstraklasy. W trzech minionych spotkaniach zdobyli komplet punktów, nie tracąc żadnego gola, a strzelając pięć. W międzyczasie zagrali sparing z GKS-em Katowice, który wygrali 3:0. Przed nami zatem prawdziwy szlagier.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa. O której i gdzie obejrzeć transmisję TV i online?

Sobotni hit PKO BP Ekstraklasy zaplanowany został na sobotę, 1 kwietnia o godz. 17:30. Transmisję TV z meczu będzie można obejrzeć na kanałach Canal+Sport 4K Ultra, Canal+Sport 3, Canal+Sport oraz TVP Sport, a także online w platformie Canal+Online i stronie internetowej sport.tvp.pl.

