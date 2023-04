Legia Warszawa może stracić swoją gwiazdę. Chce go klub z południa Europy

Filip Mladenović to bez wątpienia jedna z największych gwiazd Legii Warszawa, a nawet całej Ekstraklasy. Serb błyszczał jeszcze w barwach Lechii Gdańsk, a po przenosinach do stolicy od kilku lat niezmiennie pozostaje ważnym ogniwem drużyny Wojskowych. Naturalnie więc jego odejście byłoby dla ekipy Kosty Runjaica dużą stratą. Kto wie, czy w niedalekiej przyszłości Niemiec i jego sztab nie będą musieli się z nią zmierzyć. Najnowsze doniesienia medialne sugerują, iż latem może dojść do transferu.

Filip Mladenović na celowniku Panathinaikosu

W kontekście lewego defensora plotki pojawiają się regularnie, aczkolwiek dotychczas to warszawianie mieli lepszą pozycję negocjacyjną. Piłkarza bowiem obowiązywał ważny kontrakt i musiał go respektować. Ewentualna sprzedaż wiązałaby się natomiast ze sporą gratyfikacją finansową. Teraz jest jednak nieco inaczej – umowa 31-latka wygasa wraz z końcem sezonu 2022/23, w związku z czym już teraz może poszukiwać nowego pracodawcy i związać się z nim, a Legia nie zobaczy z tytułu tego transferu ani grosza.

Nowymi informacjami w sprawie lidera Wojskowych podzielił się Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny portalu meczyki.pl. – Filipem Mladenoviciem zainteresowany jest Panathinaikos. Szukają kogoś na lewą stronę. Być może Tymoteusz Puchacz nie spełnił ich oczekiwań – powiedział doskonale zorientowany w kwestiach transferowych dziennikarz.

Filip Mladenović mógłby rozwiązać problemy Panathinaikosu

Jak na razie oczywiście przenosiny lewego obrońcy nie są pewne, aczkolwiek zainteresowanie ze strony Greków pozostaje realne. – Nic nie zostało przesądzone, ale fakty są takie, że Grecy spoglądają w stronę Serba jako kogoś, kto mógłby zadomowić się na ich lewej obronie lub na wahadle – podsumował Włodarczyk.

Mladenović w Legii gra od 2020 roku. W tym czasie wystąpił w 96 spotkaniach, strzelił 15 goli i zanotował 22 asysty.

