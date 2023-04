Reprezentant Polski z pozytywnym wynikiem testu dopingowego. Klub wydał komunikat

Bartosz Salamon był w ostatnim czasie na ustach wielu kibiców oraz ekspertów. Znakomitymi występami w Lechu Poznań zasłużył na powołanie do reprezentacji Polski, w której to zagrał znakomicie w starciu z Albanią. Teraz jednak środkowy obrońca może mieć pewne kłopoty. We wtorek 4 kwietnia wielkopolski klub poinformował, że piłkarz otrzymał pozytywny wynik testu dopingowego.

Lech Poznań wydał komunikat w sprawie Bartosza Salamona

„Lech Poznań otrzymał we wtorek informację, że próbka A badania antydopingowego przeprowadzonego u Bartosza Salamona po rewanżowym meczu ze szwedzkim Djurgårdens IF w Sztokholmie dała wynik pozytywny, który wykazał obecność chlortalidonu, substancji stosowanej w leczeniu nadciśnienia i nieprzynoszącej żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika. Piłkarz nie został zawieszony i może bez przeszkód grać do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy” – głosi oficjalny komunikat Kolejorza.

W dalszej części informacji ujawnionej przez sam wielkopolski klub dowiadujemy się, że przedmiotem postępowania będzie wyjaśnienie, w jaki sposób wcześniej wspomniana substancja dostała się do organizmu zawodnika. Klub twierdzi bowiem, iż stoper nie przyjmował żadnych suplementów diety ani leków bez zgody oraz konsultacji ze sztabem medycznym Kolejorza.

Problemy Bartosza Salamona. Piłkarz odniósł się do sytuacji na Twitterze.

„Zrobimy wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę w imieniu Bartka, o którego niewinności jesteśmy przekonani. Ma nasze pełne wsparcie. Gracz przy naszym udziale zgłasza się do organizacji antydopingowych z wnioskiem o ponowienie badania. Lech stosuje wszystkie procedury przewidziane przepisami Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Dlatego jako klub jesteśmy gotowi do pełnej współpracy w celu wyjaśnienia sprawy” – podsumowano w oświadczeniu Lecha.

Do całego zamieszania w jednoznaczny sposób odniósł się też sam piłkarz, publikując wpis na Twitterze. „Ta wiadomość jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i kto mnie zna, wie, że jestem bardzo uważny na każdy suplement czy lek, który przyjmuje i zawsze konsultuję go z lekarzem klubu. Wierzę, że wszystko zostanie wyjaśnione i będę mógł spokojnie kontynuować grę bez żadnej przerwy” – napisał Salamon.

