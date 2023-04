Był bliski debiutu w kadrze, został zdyskwalifikowany. Poważna kara dla gwiazdy Rakowa

Raków Częstochowa jest obecnie faworytem w wyścigu ku mistrzostwu Polski. Zawodnicy Marka Papszuna prowadzą w tabeli na siedem kolejek przed końcem sezonu PKO Ekstraklasy. Zespół, który w ostatnich miesiącach radził sobie bardzo dobrze, w ostatnich dwóch kolejkach zdobył tylko punkt. Najpierw przegrał w hitowym meczu z Legią Warszawa, a ostatnio stracił punkty w meczu z Cracovią.

Gwiazda Rakowa z bolesnym zawieszeniem od Komisji Ligi

Spotkanie z klubem z Małopolski okazało się bolesne dla Patryka Kuna. Pomocnik jeszcze niedawno był bliski debiutu w reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz powołał zawodnika do kadry na mecz towarzyski ze Szkocją w ubiegłym roku. Kun jednak nie zagrał. Podobna sytuacja miała miejsce w minionej kolejce Ekstraklasy. Pochodzący z Giżycka gracz siedział na ławce rezerwowych, a mimo to otrzymał czerwoną kartkę w zremisowanym przez jego zespół meczu 0:0.

To pokłosie awantury z 76. minuty meczu, kiedy to doszło do przepychanki pomiędzy piłkarzami obu ekip po bramce Daniela Pika. Włączył się w nią również Kun z ławki. Choć sędzia Jarosław Przybył anulował gola, to pozostał przy decyzji dotyczącej kartki dla obrońcy Rakowa. Na tym nie skończyły się problemy zawodnika.

Po zebraniu Komisja Ligi ukarała Kuna trzymeczowym zawieszeniem. Oznacza to, że piłkarz nie wystąpi w meczach przeciwko Widzewowi Łódź, Miedzi Legnica i Lechii Gdańsk. Biorąc pod uwagę fakt, że znajdujemy się w kluczowym momencie sezonu, brak lewego wahadłowego może być dotkliwy dla trenera Marka Papszuna.

Raków Częstochowa walczy o mistrzostwo Polski

Po 27. kolejkach PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa ma w dorobku 62 punkty. Nad drugą Legią zawodnicy z województwa śląskiego mają 6, a nad trzecim Lechem 15 punktów przewagi.

