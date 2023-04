Legia Warszawa integruje się przed meczem z Lechem. Szczere słowa Kosty Runjaicia

Obecna odsłona PKO Ekstraklasy stoi pod znakiem długiego i pewnego prowadzenia Rakowa Częstochowa nad resztą stawki. Klub z województwa śląskiego prowadzi z przewagą sześciu punktów nad Legią Warszawa. Zawodnicy Kosty Runjaicia radzili sobie w kratkę, lecz w ostatnich tygodniach nie schodzą z wygranej ścieżki. Przekonał się o tym sam Raków.

Legia Warszawa szykuje się na mecz z Lechem Poznań

W 28. kolejce PKO Ekstraklasy na warszawian czeka kolejne wymagające starcie. Do stolicy przyjedzie Lech Poznań. Aktualny mistrz Polski znajduje się tuż po pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Kolejorz przegrał 1:4 z włoską Fiorentiną. Kosta Runjaić wypowiedział się przed polskim hitem nt. występu zespołu Johna van den Broma. Stwierdził, że obecność przedstawiciela krajowej ligi na takim szczeblu rozgrywek to duża sprawa. Dodał też, że jego zespół nie oglądał meczu, gdyż wspólnie wybrali się na kolację.

– Nie wiem, jakie jest samopoczucie Lecha po porażce z Fiorentiną. Mieliśmy wczoraj wspólną kolację. Wyszliśmy z drużyną na miasto, by się integrować. Nie dotrwałem do końca, bo chciałem mecz Ligi Konferencji. Kilka minut przegapiłem, ale to nadal ćwierćfinał europejskich pucharów – powiedział trener Legii cytowany przez TVP Sport.

Kosta Runjaić o formie zespołu w obecnym sezonie

Runjaić wypowiedział się także nad dyspozycją swojego zespołu w skali całego sezonu. Legia Warszawa prezentuje się znacznie lepiej niż rok temu. Sezon 2021/2022 był dla warszawian najgorszym od 30 lat. Wiele wskazuje na to, że po roku przerwy klub ponownie otrzyma szansę występów w eliminacjach europejskich pucharów. Niemiecki opiekun podkreśla, że gra zespołu jest znacznie lepsza niż miało to miejsce w przeszłości. Ponadto odwołał się do walki o wicemistrzostwo Ekstraklasy.

– Naszym celem przed sezonem było sprawić, by wielkie mecze jak najdłużej miały sporą stawkę. Teraz wiemy, że udało się to osiągnąć. Jeśli pokażemy otwartą i zaangażowaną piłkę, to wierzę, że może z tego wyjść coś ciekawego. Jak będzie z Lechem? Będziemy mądrzejsi po meczu, choć zależy nam na spektakularnej konfrontacji. Czy wygrana lub remis zapewnią nam wicemistrzostwo? Nie. To będzie jasne, kiedy wprost powie o tym matematyka – stwierdził Runjaić.

Raków, Legia i Lech walczą na podium PKO Ekstraklasy

Przed bezpośrednim meczem z Lechem Poznań, Legia ma nad rywalem dziewięć punktów przewagi. W międzyczasie o zachowanie przewagi powalczy Raków Częstochowa. Zespół Marka Papszuna podejmie Widzew Łódź.

