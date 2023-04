Władze Radomiaka nie wytrzymały. Mariusz Lewandowski stracił pracę

Mariusz Lewandowski został trenerem Radomiaka w kwietniu 2022 roku. Na stanowisku szkoleniowca zastąpił Dariusza Banasika, który znacznie przyczynił się do tego, że ekipa z Radomia zakończyła poprzedni sezon na bezpiecznej 7. lokacie.

Radomiak Radom zwolnił trenera

W tym sezonie PKO BP Ekstraklasy pod wodzą Mariusza Lewandowskiego, na 28 meczów Radomiak wygrał dziewięć, zremisował siedem a 12 przegrał. To daje zespołowi 11. lokatę i 34 zdobyte oczka, tyle samo co 10. Stal Mielec (który ma jeden mecz rozegrany mniej) i 12. Korona Kielce. Radomianie tracą do strefy spadkowej trzy punkty.

W ostatnim spotkaniu Radomiak Radom przegrał 0:3 z Cracovią Kraków, co przelało czarę goryczy u zarządu klubu, który zdecydował, co z przyszłością trenera. „Dziś Zarząd Radomiak S.A. postanowił zakończyć współpracę z Trenerem Mariuszem Lewandowskim. Szkoleniowcowi bardzo dziękujemy za zaangażowanie, pracę w naszym Klubie i życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej” – czytamy.

Znamy następcę Mariusza Lewandowskiego

Zarząd Klubu jednocześnie podjął decyzję o zatrudnieniu nowego Trenera. „Został nim 51-letni Constantin Galca, 68-krotny reprezentant Rumunii, uczestnik mistrzostw świata w 1994 i 1998 r., mistrzostw Europy 1996 i 2000 r. były piłkarz Steauy Bukareszt, RCD Mallorca, Espanyolu Barcelona, Villarealu, Realu Saragossa, UD Almeria” – czytamy w komunikacie.

Jak przypominają przedstawiciele Radomiaka Radom, Galca w swojej karierze zdobył m.in. ze Steauą mistrzostwo Rumunii (2014/2015), pracował również w Espanyolu ratując tę drużynę przed spadkiem z Primera Division, był również szkoleniowcem duńskiego Vejle BK, z którym awansował do duńskiej ekstraklasy. Szkoleniowiec prowadził także reprezentację Rumunii U-17, a ostatnio pracował w Arabii Saudyjskiej w klubie Al-Hazem.

„Trener Constantin Galca dziś poprowadzi pierwszy trening z drużyną Radomiaka” – informuje zarząd klubu.

