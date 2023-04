Legia Warszawa podejmie Lecha Poznań w hicie Ekstraklasy. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo?

Hitem 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie bez wątpienia mecz Legia Warszawa – Lech Poznań. Na ten klasyk czeka każdy polski kibic. Obie drużyny zajmują kolejno drugie i trzecie miejsce w lidze, lecz to Wojskowi mają dziewięć punktów przewagi nad Kolejorzem.

Lech może jeszcze dogonić Legię w tabeli

Liderem tabeli jest Raków Częstochowa, który w 27. kolejce sensacyjnie bezbramkowo zremisował z Radomiakiem Radom, jednak Legioniści nie odrobili strat do Medalików, bo skutecznie postawiła się im czerwona latarnia Ekstraklasy – Miedź Legnica.

Z kolei Lech w poprzedniej kolejce pokonał Wartę w derbach Poznania oraz w tygodniu rozegrał spotkanie w ramach Ligi Konferencji Europy z Fiorentiną. To spotkanie Kolejorz niestety przegrał wysoko, bo aż 1:4, co znacznie utrudniło podopiecznym Johna van den Broma walkę o awans do półfinału tego europejskiego pucharu.

Kłopoty kadrowe Lecha Poznań

W pierwszym meczu rozgrywanym na jesień padł bezbramkowy remis. Mimo braku goli to spotkanie było bardzo zacięte i interesujące, o czym świadczyć może fakt, że tego starcia nie dokończył Artur Jędrzejczyk, który obejrzał czerwoną kartkę.

Jeśli Lech Poznań myśli o zwycięstwie w tym spotkaniu, to musi zagrać zdecydowanie lepiej niż na jesieni. Kolejorz jest osłabiony absencją kontuzjowanego Filipa Szymczaka oraz Bartosza Salamona, który wstępnie został zawieszony przez UEFĘ na trzy miesiące. Z kolei Kosta Runjaić nie będzie mógł skorzystać tylko z Blaza Kramera.

Ekstraklasa: Legia Warszawa – Lech Poznań. Gdzie oglądać?

Ten mecz odbędzie się w niedzielę 16 kwietnia o godz. 17:30, a poprowadzi go sędzia Piotr Lasyk wraz z asystentami. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na antenie TVP Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Utra i Canal+ Premium.

Ten mecz będzie również dostępny online w internecie w serwisach streamingowych zawierających te kanały, np. Canal+ Online i Player.pl oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

