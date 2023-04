Piłkarze Lecha odpierają zarzuty o promowanie dopingu. „Popieramy i wspieramy Bartka”

Lech Poznań w ostatnich tygodniach musiał zmierzyć się z trudnym wyzwaniem. W organizmie Bartosza Salamona po meczu ze szwedzkim Djurgardens wykryto chlortalidon. Choć substancja nie przynosi żadnych korzyści, jeśli chodzi o poprawę wydolności sportowca, to może być zastosowany do maskowania groźniejszych specyfików. W dniu ćwierćfinałowego meczu przeciwko Fiorentinie, UEFA zadecydowała o zawieszeniu piłkarza w meczach i treningach Kolejorza na trzy miesiące.

Piłkarze Lecha Poznań reagują na zarzuty o wspieranie dopingu

Sprawa Salamona póki co nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Nie ma jeszcze wyników próbki B oraz końcowego wyniku wskazującego o zawieszeniu. Potencjalnie może mu grozić nawet cztery lata dyskwalifikacji, lecz byłby to olbrzymie surowy wyrok. Przez kilka dni, aż do momentu zawieszenia, reprezentant przygotowywał się z zespołem jak każdy piłkarz. Zarówno sam zawodnik, jak i jego najbliższe otoczenie wierzy w niewinność. Koledzy byłego obrońcy klubów Serie A dali temu wyraz publikując wspólne zdjęcie z koszulką Salamona. Akcja przyniosła kontrowersje, ponieważ w opinii wielu osób popiera wspomaganie dopingiem. Po meczu z Legią w Ekstraklasie, na ten temat wypowiedział się Radosław Murawski. Jego zdaniem cała akcja nie ma na celu poparcia zażywania dopingu, ale jest wyłącznie wsparciem dla kolegi, który przeżywa trudny okres.

– Popieramy i wspieramy Bartka. Jest on częścią naszej drużyny i tego nic nie zmieni. To trudny moment nie tylko dla niego, ale także dla nas i całego klubu. W ten sposób okazaliśmy wsparcie i szacunek dla jego osoby – powiedział Radosław Murawski po meczu.

Lech Poznań bez Bartosza Salamona

Kilka słów na temat Salamona powiedział też Filip Marchwiński. Młody zawodnik stwierdził, że brakuje obrońcy w składzie, ale piłkarze pozostają z nim w kontakcie. Oprócz oficjalnego śledztwa, Lech Poznań przeprowadza również swoje odrębne postępowanie.

